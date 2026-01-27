中银推「教育易」贷款优惠 最高贷款额达400万
中银香港推出「教育易」贷款优惠，提供全期免息、免提早清还手续费及低至每年2厘手续费等优惠，协助来港人才及本地客户持续进修或规划子女升学，最高贷款额为400万元或月薪18倍（以较低者为准），还款期可长达36个月。
实际年利率可低至3.81厘
该行表示，由即日起至3月31日，客户凭贷款代码「F2」成功递交中银分期「易达钱」免息优惠申请，不论贷款金额及还款期，可享手续费低至每年2厘，实际年利率可低至3.81厘，合资格客户亦可透过回赠方式获利息及提早清还手续费豁免。
中银香港个人金融产品部助理总经理吴嘉华表示，政府近年积极发展香港成为国际教育枢纽，并透过各种措施培养本地人才，同时推出各项人才输入计划以来，截至去年12月中，共有约26万名人才携同家人抵港，因此该行特意推出「教育易」贷款优惠，以提供灵活贷款方案及专属优惠，应对学费及生活费等开支。
另外，该行亦为来港人才设有特快绿色审批通道及人才私人贷款咨询专线。
