金管局及私隐专员公署加强合作 打击诈骗及保障个人资料
更新时间：12:46 2026-01-27 HKT
发布时间：12:46 2026-01-27 HKT
金管局及私隐专员公署今日（27日）联合公布一系列新措施，加强合作打击诈骗，并加大力度保障个人资料免受滥用。
联合审查部分银行反诈骗系统
据金管局公布，金管局与私隐专员公署将深化合作，确保银行的系统及管控措施能有效应对风险，并适时向银行分享最佳做法。相关措施包括对部分银行的反诈骗系统及管控措施进行风险为本的联合审查，其中金管局将重点评估银行就2024年12月及2025年4月两份通函中所载的反诈骗措施的落实成效，而私隐专员公署则会审视银行为保障个人资料免受滥用及外泄而采取的资料保安措施及存取管控机制。
携手加强公众推广及教育
此外，金管局与私隐专员公署将携手加强公众推广及教育，并与香港警务处、香港银行公会及银行业界等主要持份者紧密合作，提升公众防骗意识，提醒他们最新的诈骗手法及保障个人资料（包括银行帐户资料）的重要性。相关工作将涵盖面向公众及针对特定群体的宣传活动。
局方提醒，鉴于诈骗手法层出不穷，市民在提供个人资料时，包括银行帐户资料及登入帐户和密码，必须保持警觉，防止相关资料被用作诈骗或洗黑钱。市民亦应留意由金管局、私隐专员公署及警方发布的最新防骗资讯。
打击诈骗助维护公众信心
金管局总裁余伟文表示，打击诈骗有助维护公众对香港金融体系的信心，金管局一直重视相关工作。个人资料私隐专员钟丽玲表示，鉴于银行每日处理大量个人资料，银行业界必须采取严谨的资料保安及监控措施，以防止客户个人资料遭到未经授权或意外的存取或滥用。
