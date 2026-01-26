WeLab Bank推港元定存限时优惠 6个月期最高3厘

WeLab Bank（汇立银行）推出最新港元定存限时优惠及特选客户尊享定存限时优惠，其中特选客户6个月期最高3厘，起存额仅10元或以上；3个月期为2.68厘，但若起存额增至20万元或以上，可享2.8厘；而12个月期则为2.65厘。

一般客户享3厘息 起存额需50万或以上

一般客户方面，6个月期同样最高3厘，但起存额需50万元或以上；若起存额为20万至50万元，享2.8厘；若起存额为10元至20万元以下，则为2.65厘。至于3个月期，起存额20万元或以上可享2.8厘；起存额10元至20万元以下则为2.65厘。12个月期方面，则为2.4厘。

此外，该行提供18及24个月超长期定存，息率均为2.25厘，起存额为10元。