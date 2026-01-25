积金易保安措施「加码」 停用电子身份认证注册 一类用户须限期再认证才可提款

积金局主席刘麦嘉轩今天（25日）发表网志，表示「积金易」平台决定停用电子身份认证（electronic Know Your Customer，eKYC）注册，以进一步优化保安。同时，智方便已于最近引入最新的加强认证措施，积金易亦提高了提取强积金的保安要求。

八成用户用「智方便」注册

她指出，积金易投入运作至今，已注册的强积金计划成员中，大约有八成是用「智方便」注册，其余是透过eKYC进行线上快速身份验证和注册积金易。

积金局主席刘麦嘉轩表示，「积金易」平台决定停用电子身份认证注册。

有关早前有不法分子用高仿真度的伪造智能身份证，冒充计划成员以eKYC注册积金易，案件不涉及积金易外泄个人资料。尽管如此，经全面及详细考虑，积金易团队决定停用 eKYC 注册积金易，以进一步优化保安。同时，智方便已于最近引入最新的加强认证措施。

积金易服务中心协助注册

刘麦嘉轩表示，明白部份用户或有不同情况，可能暂时无法使用智方便注册积金易。为进一步协助这些用户，由2月2日起如个别用户对使用智方便注册积金易需要协助，可带同香港智能身份证，前往任何一间积金易服务中心，由中心职员协助使用中心内的自助服务站注册积金易。

另一方面，积金易亦提高了提取强积金的保安要求，以加强保障计划成员的利益。优化的安排如下：

- 所有早前以eKYC注册的帐户，如申请提取强积金，申请人便会收到积金易发出的通知，要求申请人在指定限期前透过智方便进行额外的身份验证。

- 申请人如在指定限期内未能透过智方便完成额外身份验证程序，提取强积金的申请将不获处理。

- 申请人如需协助，欢迎亲身前往「积金易」服务中心进行身份核实。

刘麦嘉轩呼吁，仍未注册「积金易」的打工仔女，尽快透过智方便注册；而已成功注册积金易的用户，亦应妥善保管登入资料，如用户名称及密码，并定期更改密码，提升保安以保障帐户安全。

