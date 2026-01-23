保险业去年首三季毛保费6370亿 按年升逾三成

保险业监管局今日（23日）公布2025年首三季临时统计数字，期内毛保费总额达到6,370亿，较去年上升32.5%。

长期业务方面，不包括退休计划业务的长期业务新造保单保费上升55.9%至2,645亿，主要包括非相连个人业务的2,515亿，当中可进一步细分为分红业务的2,263亿和其他业务的252亿，以及来自相连个人业务的127亿。保险公司共发出约50,000份合资格延期年金保单，贡献保费32亿或个人业务总额的1.2%。

另外，2025年首三季长期有效业务的保费收入总额为5,541亿，上升36.6%，主要包括非相连个人业务的4,882亿，相连个人业务的215亿和退休计划业务的390亿。此外，申索及利益总给付金额上升3.4%，合计2,794亿。

截至2025年9月30日，长期业务的总资产增加至52,841亿，净资产为7,317亿。

一般业务方面，2025年首三季一般业务的毛保费及净保费为829亿和560亿，分别上涨10.5%及8.3%，已偿付申索毛额合计380亿。整体经营利润为101亿，上升50.5%，其中承保利润占35亿，上升63%。

此外，直接业务的毛保费与净保费为442亿和304亿，分别上升11.9%及9.1%，已偿付申索毛额合计210亿，上升5.9%。毛保费主要由在岸意外及健康业务贡献的194亿带动，整体承保利润也受到同一业务从4亿亏损扭转至5亿盈利所支持，而上升29.9%达32亿。

分入再保险业务方面，毛保费与净保费为387亿和256亿，分别上升9%及7.3%，已偿付申索毛额合计171亿，下跌8.2%。毛保费主要由离岸财产损坏业务和汽车业务带动。受到离岸财产损坏业务释出准备金所支持，整体承保利润达到3亿。

截至2025年9月30日，一般业务的总资产增加至3,355亿，净资产为1,351亿。

