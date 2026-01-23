中银伙友和吸年轻客 完成指定理财任务可抽Switch 2

中银香港（2388）的年轻品牌「理财TrendyToo」推出奖赏平台，客户每月22日透过该行手机银行登记并完成指定理财任务，可参加抽奖并有机会获得由友和（2347）提供的数码产品、潮流设计单品等，1月赏将送出Switch 2（名额22个）。

指定理财任务包括：

1月赏限定理财任务 抽奖次数＊ 经手机银行开立月供股票计划并成功供款 5次 经手机银行申请并成功批核Chill Card 5次 基本理财任务 抽奖次数＊ 提升港币存款结余达港币10,000元或以上 1次 透过任何中银信用卡/中银万事达卡扣账卡/BoC Pay+单计商户消费达港币1,000元或以上 1次 透过手机银行或BoC Pay+「转账/转数快」功能进行转账达港币500元或以上 1次 *每人最多可获13次抽奖机会

中银香港个人金融及财富管理部副总经理温晞文表示，「理财TrendyToo」通过与不同界别年轻品牌联动，带动年轻客群的增长。截至2025年11月底，中银香港18 至35 岁的年轻新客户开户人数按年增近9 成。此外，该客群中逾9成半交易均透过电子渠道完成，反映数码活动已深度融入年轻客群的日常理财与生活中。

友和YOHO执行董事及营运总监徐嘉颖表示，对比2024年第四季，友和YOHO活跃用户人数按年上升近4成，电子商务成为年轻一代消费的主要渠道。

中银香港个人金融及财富管理部副总经理（本地客层）温晞文（左）及友和YOHO执行董事及营运总监徐嘉颖。