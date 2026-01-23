中银伙友和吸年轻客 完成指定理财任务可抽Switch 2
更新时间：15:54 2026-01-23 HKT
发布时间：15:54 2026-01-23 HKT
发布时间：15:54 2026-01-23 HKT
中银香港（2388）的年轻品牌「理财TrendyToo」推出奖赏平台，客户每月22日透过该行手机银行登记并完成指定理财任务，可参加抽奖并有机会获得由友和（2347）提供的数码产品、潮流设计单品等，1月赏将送出Switch 2（名额22个）。
指定理财任务包括：
|1月赏限定理财任务
|抽奖次数＊
|经手机银行开立月供股票计划并成功供款
|5次
|经手机银行申请并成功批核Chill Card
|5次
|基本理财任务
|抽奖次数＊
|提升港币存款结余达港币10,000元或以上
|1次
|透过任何中银信用卡/中银万事达卡扣账卡/BoC Pay+单计商户消费达港币1,000元或以上
|1次
|透过手机银行或BoC Pay+「转账/转数快」功能进行转账达港币500元或以上
|1次
*每人最多可获13次抽奖机会
中银香港个人金融及财富管理部副总经理温晞文表示，「理财TrendyToo」通过与不同界别年轻品牌联动，带动年轻客群的增长。截至2025年11月底，中银香港18 至35 岁的年轻新客户开户人数按年增近9 成。此外，该客群中逾9成半交易均透过电子渠道完成，反映数码活动已深度融入年轻客群的日常理财与生活中。
友和YOHO执行董事及营运总监徐嘉颖表示，对比2024年第四季，友和YOHO活跃用户人数按年上升近4成，电子商务成为年轻一代消费的主要渠道。
最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
2026-01-22 13:20 HKT
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
2026-01-22 11:46 HKT
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月「基本冇再收过诈骗电话」（附教学）
2026-01-22 15:51 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT