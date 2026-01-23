日本央行维持利率不变 日圆跌至4.89算 植田和男：续关注通胀及经济影响

日本央行今日宣布维持政策利率在0.75厘不变，符合市外界预期。央行政策声明称，将密切关注通胀及经济的影响，同时权衡下次行动的时机。

行长植田和男下午在记者会上表示，潜在通胀料将继续温和上升，若经济形势如预期般发展，将继续提高利率。

植田和男表示，12月加息后金融环境仍保持宽松，加息影响广泛波及实体经济和物价尚需相当一段时间，将密切审视过去加息对企业、家庭活动、经济和物价产生的各种影响。至于日圆走势，植田和男表示不作评论。

他又表明，关注今年4月工资及物价变化，因日本企业通常在4月、新财政年度开始时提价，其幅度将是央行在考虑未来加息时会探讨的因素之一。

植田和男发言期间，日圆持续走弱，美元兑日圆重越159关口，为1月14日以来首次；每百日圆兑港元低至4.89算。



