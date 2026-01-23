Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本央行维持利率不变 日圆跌至4.89算 植田和男：续关注通胀及经济影响

投资理财
更新时间：15:40 2026-01-23 HKT
发布时间：15:40 2026-01-23 HKT

日本央行今日宣布维持政策利率在0.75厘不变，符合市外界预期。央行政策声明称，将密切关注通胀及经济的影响，同时权衡下次行动的时机。

行长植田和男下午在记者会上表示，潜在通胀料将继续温和上升，若经济形势如预期般发展，将继续提高利率。

植田和男表示，12月加息后金融环境仍保持宽松，加息影响广泛波及实体经济和物价尚需相当一段时间，将密切审视过去加息对企业、家庭活动、经济和物价产生的各种影响。至于日圆走势，植田和男表示不作评论。

他又表明，关注今年4月工资及物价变化，因日本企业通常在4月、新财政年度开始时提价，其幅度将是央行在考虑未来加息时会探讨的因素之一。

植田和男发言期间，日圆持续走弱，美元兑日圆重越159关口，为1月14日以来首次；每百日圆兑港元低至4.89算。


 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
2026-01-22 13:57 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
2026-01-22 13:20 HKT
大棋盘｜高官换人时机微妙 政界竞猜接班人选
大棋盘｜高官换人时机微妙 政界竞猜接班人选 两类人才有望上位？
政情
7小时前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
23小时前
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
2026-01-22 11:46 HKT
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月称「基本冇再收过诈骗电话」 即睇分享教学！
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月「基本冇再收过诈骗电话」（附教学）
生活百科
2026-01-22 15:51 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
一粒「鼻屎」索价$498！港女深圳东门好心帮「跑数」惨遭禁锢屈钱 亲述全过程｜Juicy叮
港女深圳东门好心帮「跑数」惨遭禁锢屈钱：一粒「鼻屎」索价$498！亲述全过程｜Juicy叮
时事热话
6小时前
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
01:32
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
2026-01-22 15:19 HKT