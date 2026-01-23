日本央行维持利率不变 日圆跌至4.89算 植田和男：续关注通胀及经济影响
更新时间：15:40 2026-01-23 HKT
发布时间：15:40 2026-01-23 HKT
发布时间：15:40 2026-01-23 HKT
日本央行今日宣布维持政策利率在0.75厘不变，符合市外界预期。央行政策声明称，将密切关注通胀及经济的影响，同时权衡下次行动的时机。
行长植田和男下午在记者会上表示，潜在通胀料将继续温和上升，若经济形势如预期般发展，将继续提高利率。
植田和男表示，12月加息后金融环境仍保持宽松，加息影响广泛波及实体经济和物价尚需相当一段时间，将密切审视过去加息对企业、家庭活动、经济和物价产生的各种影响。至于日圆走势，植田和男表示不作评论。
他又表明，关注今年4月工资及物价变化，因日本企业通常在4月、新财政年度开始时提价，其幅度将是央行在考虑未来加息时会探讨的因素之一。
植田和男发言期间，日圆持续走弱，美元兑日圆重越159关口，为1月14日以来首次；每百日圆兑港元低至4.89算。
最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
2026-01-22 13:20 HKT
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
2026-01-22 11:46 HKT
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月「基本冇再收过诈骗电话」（附教学）
2026-01-22 15:51 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT