PayMe正式支援NFC 绑定银联卡最高10%消费回赠

更新时间：15:21 2026-01-22 HKT
发布时间：15:21 2026-01-22 HKT

汇丰旗下PayMe公布，正式支援NFC（近距离无线通讯技术）手机付款功能。该电子钱包亦推出优惠，即日起用户开设及绑定其PayMe银联卡至手机电子银包，即可享高达10%消费回赠。

PayMe：成「拍通全球」支付平台

汇丰PayMe主管李冠康指，是次NFC功能的推出，得以让PayMe银联卡结合环球商户网络和一拍即付的便捷体验，成为「拍通全球」支付平台。他称，随著用户量和交易量稳步增长，继续为用户带来更创新的支付体验，并加强支援本地实体商户，满足双方的消费及支付需求。

PayMe表示，由1月22日起至4月22日推广期间，PayMe银联卡用户于香港、内地及全球各地，以NFC功能付款，即可赚取指定奖赏，最多获10%消费回赠：

贷币 回赠详情
港元、人民币或澳门元 每推广阶段可赚取累积交易金额3%回赠。
其他货币 每推广阶段可赚享累积交易金额的10%回赠。

用户于每推广阶段内合共可赚取总值200元回赠，三个阶段合共可赚取高达港币600元回赠奖赏。回赠将于各推广阶段结束后，于10个工作天内加入其PayMe钱包。

