Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生平最得意杰作｜周显

投资理财
更新时间：10:10 2026-01-22 HKT
发布时间：10:10 2026-01-22 HKT

近几个月，笔者在忙着写《生命与智能》一书，这是一本「科普+未来学+哲学」的书，本来打算写8万至10万字，现在写了20多万字，还未写完，好像是陷入了泥淖。

笔者这大半生写了很多本书，从炒股到政治、经济、历史、科普、哲学、文字学，论到种类之多，应该是现今世上无双了，在古代还有一个，就是阿里士多德。

只是学术 不是玄学作品

不过，如果论到生平最得意的杰作，莫过于《八卦易经河图洛书大解密》，这其实是一本历史书，主题是讲中国历法，用一套简单的理论，一次过解决了八卦、河图、洛书、《易经》这些玄学上的基本问题。

这些是千古聪明才智之士研究了几千年，都解不通的问题，居然被我一下子解通了，我都觉得自己很劲，可惜的是，我虽然觉得自己的解释很浅，但很多人都觉得很深、很闷，买了也不看，看了也不明白。

还有的是，这本书不是玄学作品，只是学术，没有「实用」价值，玄学家水平不够，买了也看不明白，有兴趣者，可到actvmall购买。

周显

相关文章：钞能力应对大排长龙餐厅｜周显

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
3小时前
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
13小时前
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
商业创科
16小时前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
19小时前
驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进
驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进
政情
11小时前
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
影视圈
10小时前
「最强小三」惊爆被百亿男友「闩水喉」自揭因不安份守己需问银行借钱：我系癫㗎
「最强小三」惊爆被百亿男友「闩水喉」自揭因不安份守己需问银行借钱：我系癫㗎
影视圈
11小时前
格陵兰之争｜特朗普：与北约达成协议框架 撤回欧洲关税威胁
格陵兰之争｜特朗普：与北约达成协议框架 撤回欧洲关税威胁
即时国际
1小时前
62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」｜Juicy叮
62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」｜Juicy叮
时事热话
17小时前
格陵兰之争｜特朗普多次将格陵兰误称冰岛 称美国将永久参与格岛矿产权益
即时国际
3小时前