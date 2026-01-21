Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

GUM称强积金1月人均暂赚8395元 大中华股票基金明显领先

投资理财
更新时间：14:19 2026-01-21 HKT
发布时间：14:19 2026-01-21 HKT

强积金（MPF）顾问机构GUM表示，强积金市场于新一年首两周大部分基金指数均录得升幅，其中GUM强积金综合指数升至293.8，单计1月回报已达2.6%，人均回报则录得8,395元。该机构又指，股票市场气氛良好，带动股票基金指数升3.7%；混合资产基金指数亦上升2.5%；不过，固定收益基金则维持防守角色，仅升0.1%。

欧美股票基金相对落后

截至1月16日，股票基金升势全面，但明显由亚洲市场领跑，欧美市场相对落后。大中华股票基金以6%的升幅领先全组别，其次为亚洲股票基金录得5.7%，以及香港股票基金的5.3%，反映市场资金明显流向区内增长动能较强及估值较吸引的市场。

日本股票基金亦不俗，上升4.8%，香港股票基金（追踪指数）亦升4.6%，但欧洲股票基金仅升2.8%、环球股票基金升2.4%，而美国股票基金更只升1.4%。

预设投资策略基金维持稳健

混合资产基金方面，股票占比最高的混合资产基金（80%至100%股票）录得3.8%升幅，是混合资产类别中表现最亮眼；目标日期基金亦表现不俗，上升3.5%；股票比重较低的混合资产基金（60%至80%股票、40%至60%股票与20%至40%股票）亦分别录得3.1%、2.2%和1.4%的升幅。

至于预设投资策略基金（DIS）维持一贯稳健走势，核心累积基金录得1.6%回报，受惠于其较高的股票比重；而65岁后基金则上升0.6%，反映其较保守的资产组合于升市中表现较为稳健。

环球及港元债券基金负回报

不过，固定收益基金表现较逊色，人民币及港币货币市场基金与人民币债券基金均录0.3%升幅，强积金保守基金上升0.1%，环球债券基金与港元债券基金更分别录得负0.1%与负0.2%，主要受全球债息波动及息口预期调整影响。

GUM提醒，强积金是长期退休储备工具，建议定期检视资产配置，保持多元化，并留意风险管理。股票基金虽短期波动较大，但长远而言具备较高增值潜力；固定收益资产则有助稳定组合波动。
 

