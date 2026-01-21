达里奥斥特朗普引发「资本战争」 遭盟友抛售美债 信任破产 呼吁买「硬资产」对冲

美国总统特朗普威胁要向反对将丹麦自治领土格陵兰出售予美国的国家征收新关税，令周二美国国债价格显著下挫。有「鳄王」之称的全球最大对冲基金桥水（Bridgewater）创办人达里奥（Ray Dalio）近日更于达沃斯世界经济论坛上警告，特朗普近期的强硬政策，可能触发国际「资本战争」，持有大量美元和美债的国家可能不再愿意为美国财政赤字提供融资，动摇全球金融秩序。

国际互信破裂 美续大量发债

据外媒《CNBC》报道，达里奥指出，贸易逆差与贸易战的背后，实质蕴藏「资本和资本战争」危机。若国际间互信破裂，长期持有巨额美元及美债的国家，可能不再愿意为美国的财政赤字提供融资。与此同时，美国仍持续发行庞大债务，一旦供求双方信心动摇，将构成严峻问题。

他更强调，历史显示国际地缘政治冲突升级时，即使盟友国亦不愿承担彼此的债务，转向黄金等「硬资产」避险，直言「这符合逻辑、也符合事实，而且在世界历史上屡见不鲜」。

投资组合宜配置5%至15%黄金

面对潜在波动，达里奥重申分散投资的重要性，建议投资者不宜过度集中於单一资产或国家，并特别提及黄金是金融压力时期的重要避险工具，认为在典型投资组合中配置5%至15%黄金，能有助对冲风险。

他表示，「当其他资产表现不佳时，它的表现非常好，它是一种有效的分散投资工具」。值得留意的是，现货金价今早曾飙升至每盎司4,844美元的历史高位，今年以来已累升逾12%。

