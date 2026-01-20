罗兵咸指近四成CEO拟拓新行业 AI价值渐显 网络威胁成主要忧虑

罗兵咸永道今日（20日）公布《第29期全球CEO调研亚太区报告》显示，尽管风险环境更为复杂，但37%亚太区CEO计划未来3年突破传统行业边界，以寻求新增长机遇，目标行业包括科技、健康服务、资产与财富管理、运输与物流、零售及工业制造。逾半数CEO更表示，在过去5年中，已有超过10%收入来自新业务。该报告基于全球4,454位CEO的回复，其中1,766位来自亚太区。

39%称AI带来额外收入

报告显示，亚太区CEO正从人工智能中看到价值。39%的CEO称AI在过去12个月内带来额外收入，高于全球同行的30%。同时，26%的CEO看到了切实的成本降低，15%同时实现了收入增长和成本降低。

不过，企业AI基础建设存在分布不均的情况。只有26%机构表示，在文化、技术环境、战略/AI路线图、负责任的AI、人才、投资和数据这7大核心领域中，至少有6个领域具备了扎实AI基础。报告还发现，那些AI基础更牢固的企业，通过AI提升收入并降低成本的可能性是其他企业的两倍。

对未来收入增长信心仍弱

另一方面，尽管59%的亚太区CEO预计未来12个月全球经济状况将改善，但其对自身短期收入增长的信心却有所降低。仅有21%的CEO表示对来年的收入前景「非常有信心 」或「极度有信心 」，低于上年的34%，也低于全球同行（30%）。

至于信心减弱的主要原因在于风险敞口普遍上升，尤其是网络威胁的显著增加。值得注意的是，在本次全球调研中，亚太区是唯一一个认为网络风险显著高于经济压力等其他所有风险的地区。相比之下，关税带来的影响并未如预期般严峻，仅有24%的CEO认为其自身高度暴露于关税风险，51%则预计未来一年关税对其公司净利润率的影响微乎其微甚至没有影响。

今年成AI发展关键分水岭

普华永道全球主席康慕德（Mohamed Kande）表示，2026年正成为AI发展的关键分水岭，少数领先企业已成功将AI转化为切实可衡量的财务收益，但还有不少企业仍停留在试点探索阶段，这一差距已逐渐显现在企业信心与市场竞争力方面，而且差距将迅速扩大。

普华永道中国主席兼首席执行官何睦宁（Hemione Hudson）亦表示，AI不再仅仅是一种技术工具，已成为企业构建未来竞争力所必需的基础设施。该行协助众多中国企业推进AI转型，见证了从探索阶段迈向价值实现的转变过程。报告显示，已有17%的内地CEO通过应用AI同时实现了成本降低与收入增长，这一比例高于全球平均水平，不仅为本土企业提供了可复制的发展路径，也向世界展示了中国在AI领域的能力。