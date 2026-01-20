Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

罗兵咸指近四成CEO拟拓新行业 AI价值渐显 网络威胁成主要忧虑

投资理财
更新时间：15:30 2026-01-20 HKT
发布时间：15:30 2026-01-20 HKT

罗兵咸永道今日（20日）公布《第29期全球CEO调研亚太区报告》显示，尽管风险环境更为复杂，但37%亚太区CEO计划未来3年突破传统行业边界，以寻求新增长机遇，目标行业包括科技、健康服务、资产与财富管理、运输与物流、零售及工业制造。逾半数CEO更表示，在过去5年中，已有超过10%收入来自新业务。该报告基于全球4,454位CEO的回复，其中1,766位来自亚太区。

39%称AI带来额外收入

报告显示，亚太区CEO正从人工智能中看到价值。39%的CEO称AI在过去12个月内带来额外收入，高于全球同行的30%。同时，26%的CEO看到了切实的成本降低，15%同时实现了收入增长和成本降低。

不过，企业AI基础建设存在分布不均的情况。只有26%机构表示，在文化、技术环境、战略/AI路线图、负责任的AI、人才、投资和数据这7大核心领域中，至少有6个领域具备了扎实AI基础。报告还发现，那些AI基础更牢固的企业，通过AI提升收入并降低成本的可能性是其他企业的两倍。

对未来收入增长信心仍弱

另一方面，尽管59%的亚太区CEO预计未来12个月全球经济状况将改善，但其对自身短期收入增长的信心却有所降低。仅有21%的CEO表示对来年的收入前景「非常有信心 」或「极度有信心 」，低于上年的34%，也低于全球同行（30%）。

至于信心减弱的主要原因在于风险敞口普遍上升，尤其是网络威胁的显著增加。值得注意的是，在本次全球调研中，亚太区是唯一一个认为网络风险显著高于经济压力等其他所有风险的地区。相比之下，关税带来的影响并未如预期般严峻，仅有24%的CEO认为其自身高度暴露于关税风险，51%则预计未来一年关税对其公司净利润率的影响微乎其微甚至没有影响。

今年成AI发展关键分水岭

普华永道全球主席康慕德（Mohamed Kande）表示，2026年正成为AI发展的关键分水岭，少数领先企业已成功将AI转化为切实可衡量的财务收益，但还有不少企业仍停留在试点探索阶段，这一差距已逐渐显现在企业信心与市场竞争力方面，而且差距将迅速扩大。 

普华永道中国主席兼首席执行官何睦宁（Hemione Hudson）亦表示，AI不再仅仅是一种技术工具，已成为企业构建未来竞争力所必需的基础设施。该行协助众多中国企业推进AI转型，见证了从探索阶段迈向价值实现的转变过程。报告显示，已有17%的内地CEO通过应用AI同时实现了成本降低与收入增长，这一比例高于全球平均水平，不仅为本土企业提供了可复制的发展路径，也向世界展示了中国在AI领域的能力。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
20小时前
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
6小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
02:43
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
4小时前
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
6小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
21小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
23小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
20小时前
旅客可乘搭直升机俯瞰阿苏火山。资料图片
00:42
日本阿苏火山观光直升机失踪 消防徒步搜救1男1女台湾旅客
即时国际
2小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
22小时前