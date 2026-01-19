巴菲特直言现金不是好资产 称投资是有趣游戏 「遵循规则就不会蚀」

「股神」巴菲特今年1月起已正式退休，卸任了巴郡行政总裁一职，但其投资观念仍然备受市场关注。据外媒报道，巴菲特在一个访谈节目中表示，虽然现金像「氧气」一样，但现金「不是一种好资产」，自己更喜欢拥有自己的企业。他又指，不喜欢巴郡拥有这么多现金，并且很乐意在适当时机花掉1,000亿美元（约7,800亿港元）。值得留意的是，巴菲特是在去年5月接受CNBC采访时发表上述言论，但该采访直至上周才播出。

找不到估值吸引且规模大股票

据外媒《Business Insider》报道，巴菲特在节目中直言找不到任何估值吸引人、且规模足够大的股票或企业，能够对其市值高达1万亿美元的集团产生重大影响。他表示，「巴郡只买了一、两件东西，但根本是九牛一毛」。

但他强调，只要条件合适，「我今天下午就愿意花1,000亿美元」，并补充指自己宁愿以合理价格将1,000亿美元投入一家商业模式优秀的企业，也不愿意持有1,000亿美元现金。

事实上，虽然巴郡持有多间子公司，业务横跨各领域，但截至去年9月底止，巴郡仍持有3,817亿美元（约2.98万亿港元）现金储备。同时，巴郡亦连续12个季度成为股票净卖出方，甚至连续5个季度未有进行回购，反映市场上缺乏具吸引力投资机会。

现金如氧气一样 「总是需要有」

巴菲特表示，持有一定数量的现金是必要的，犹如「氧气」一样，并指「你总是需要有现金」，因为你无法预测未来会发生甚么。但他又直言，「现金不是好资产」。报道提到，巴菲特一向偏好于持有具生产力的资产，例如能产生利润及支付股息的企业，而非偏好黄金、比特币等不会产生任何收益的资产，又或是在物价上涨时会贬值的现金。

他又指，自己不知道股市未来会如何发展，但始终认为投资是一场「有趣的游戏」，「只要遵循规则，就几乎不会亏损」。报道形容，巴菲特此言可能指的是他投资风格的关键原则，包括「只投资自己了解的领域」、「确保有足够的安全边际」，以及「将买入股票视为长期持有企业一部份」。

