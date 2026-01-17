名人唱淡黄金 麦朴思：低20%才买入 橡树马克斯质疑「藏富于金」

现货金日前创下每盎司4642美元的历史新高，截至周五截稿仍处4600美元楼上，2026开局半个月来累升约6.8%。有投资名人近期开腔，直指金价已高处不胜寒。

被称为「新兴市场之父」的资深投资者麦朴思（Mark Mobius）坦言，黄金在经历历史性涨幅后，已变得不吸引。他接受彭博访问时表示，「我肯定不会在这个价位买入」，坦言若金价比现在低20%才会考虑买入。他认为，随著美国经济向好的预测，美元可能从目前的水平走强，可能进一步削弱贵金属的吸引力。

黄金没现金流难定价

橡树资本管理公司联合创始人马克斯（Howard Marks）近日出席一场公开活动时质疑，根本没有办法判断黄金是否被合理定价，质疑黄金作为财富储存工具的功能。他解释，股票、债券和房地产等投资可产生现金流，投资者可以基于其预期回报进行定价。然而黄金没有现金流，意味投资者未能为其定价。

过去一年多，不少分析师指出，地缘政治紧张局势、央行庞大买金需求，以及资产「去美元化」等因素推升金价不断向上。马克斯指出，过去「硬资产」也为投资者带来了风险。他以原油为例，布兰特原油在2008年达到每桶约147美元的高峰，当时分析师解释是石油供应有限等因素所致，但他说随后金融海啸，原油价格暴跌至每桶约40美元，但前述因素仍然存在。「你无法说一桶油或一条金条的正确价格是多少，你如何将所有这些定性要素转化为一个公平的价格？答案是没有办法。这对黄金也是如此。」

BMO料白银供应过剩

除了黄金，白银日前升至每盎司93美元的新高，不过在特朗普政府暂缓对包括白银和铂金在内的关键矿产征收全面关税后，银价有所回调。大行BMO近日质疑银价前景，警告实物白银供应过剩将逐步扩大，特别提醒投资者要关注太阳能领域用银需求，认为光伏用银量可能已过高峰；在固态电池实现商业化之前，白银供应将持续增长，导致其表现逊于黄金。

华侨银行集团策略师Christopher Wong则认为，白银中期前景仍向好，因为受到供应短缺、工业消费和黄金需求溢出的支持，但最近走势变化快速，建议保期内保持谨慎。

