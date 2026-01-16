麦朴思称黄金已变得不吸引 「肯定不会在此价位买入」
发布时间：16:57 2026-01-16 HKT
资深投资者麦朴思(Mark Mobius)表示，黄金在经历历史性涨幅后，已变得不吸引，并警告称美元可能反弹，削弱各类贵金属的表现。
金价2025年升约65%，踏入2026开局约半个月亦累升约6%，现货金处于每盎司4600美元楼上。麦朴思周五接受彭博访问时表示，「我肯定不会在这个价位买入」，坦言若金价比现在低20%才会考虑买入。
他说，随著预测指向美国经济好转，美元可能从目前的水平走强，这一转变可能会使贵金属的吸引力下降。
看好中印韩台股市
股市方面，麦朴思指中国内地、印度、韩国和台湾是亚洲对全球投资者最具吸引力的股票市场，并指由于中国在科技领域取得的进展，中国的股市反弹看起来是可持续的。
麦朴思投资新兴市场的经验达30年，他说：「中国现在的目标是在技术、高阶晶片和各种人工智能方面超越美国，资金正朝著这个方向流动，而不是消费者方向。」另外他又看好印度股市，理由是政府正在增加支出和投资，尤其是在科技领域。
