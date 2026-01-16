PAObank推美元定存7日12.5厘 港元定存3个月有3厘
更新时间：15:29 2026-01-16 HKT
PAObank再推定存优惠，在本月底前，外币兑换美元可获7天12.5厘定存息率；港元定存利率亦将3个月上调至3厘。
美元定存14天7.5厘
PAObank指，客户在手机应用程式内，于「美元定期存款」页面内，拣选带有「外币兑换优惠」标签的7天或14天美元定期存款，即可分别享有12.5厘或7.5厘年利率，入场门槛100美元。优惠存款金额上限100万美元，以此金额叙造7天美元定存，可速赚约2,397美元；14天美元定存可赚约2,876美元。
目前PAObank定存利率：
|存款期
|港元存息
|美元存息
|人民币存息
|1个月
|1.1%
|3%
|0.1%
|3个月
|2.9%
|2.9%
|0.3%
|6个月
|2.7%
|2.9%
|0.4%
|12个月
|2.6%
|2.9%
|0.5%
港元3个月优惠定存 收息7500元
另外，在本月底前，PAObank为3个月港元定存，提供3厘优惠息率，起存额100港元新资金。上限100万元，即优惠存款可获7,500港元利息。
