Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

PAObank推美元定存7日12.5厘 港元定存3个月有3厘

投资理财
更新时间：15:29 2026-01-16 HKT
发布时间：15:29 2026-01-16 HKT

PAObank再推定存优惠，在本月底前，外币兑换美元可获7天12.5厘定存息率；港元定存利率亦将3个月上调至3厘。

美元定存14天7.5厘

PAObank指，客户在手机应用程式内，于「美元定期存款」页面内，拣选带有「外币兑换优惠」标签的7天或14天美元定期存款，即可分别享有12.5厘或7.5厘年利率，入场门槛100美元。优惠存款金额上限100万美元，以此金额叙造7天美元定存，可速赚约2,397美元；14天美元定存可赚约2,876美元。

目前PAObank定存利率：

存款期 港元存息 美元存息 人民币存息
1个月 1.1% 3% 0.1%
3个月 2.9% 2.9% 0.3%
6个月 2.7% 2.9% 0.4%
12个月 2.6% 2.9% 0.5%

港元3个月优惠定存 收息7500元

另外，在本月底前，PAObank为3个月港元定存，提供3厘优惠息率，起存额100港元新资金。上限100万元，即优惠存款可获7,500港元利息。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
6小时前
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
01:11
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
突发
5小时前
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 一子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
03:12
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
突发
7小时前
DAISO传说¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感
日本DAISO爆红¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感…
生活百科
2026-01-15 15:04 HKT
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-15 12:38 HKT
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
19小时前
前TVB「御用阿妹」神隐逾廿年罕露面 忆痛别3料癌症妹妹 跟轻生父临终前和解
前TVB「御用阿妹」神隐逾廿年罕露面 忆痛别3料癌症妹妹 跟轻生父临终前和解
影视圈
7小时前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
2026-01-15 16:45 HKT
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
4小时前