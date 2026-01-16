PAObank推美元定存7日12.5厘 港元定存3个月有3厘

PAObank再推定存优惠，在本月底前，外币兑换美元可获7天12.5厘定存息率；港元定存利率亦将3个月上调至3厘。

美元定存14天7.5厘

PAObank指，客户在手机应用程式内，于「美元定期存款」页面内，拣选带有「外币兑换优惠」标签的7天或14天美元定期存款，即可分别享有12.5厘或7.5厘年利率，入场门槛100美元。优惠存款金额上限100万美元，以此金额叙造7天美元定存，可速赚约2,397美元；14天美元定存可赚约2,876美元。

目前PAObank定存利率：

存款期 港元存息 美元存息 人民币存息 1个月 1.1% 3% 0.1% 3个月 2.9% 2.9% 0.3% 6个月 2.7% 2.9% 0.4% 12个月 2.6% 2.9% 0.5%

港元3个月优惠定存 收息7500元

另外，在本月底前，PAObank为3个月港元定存，提供3厘优惠息率，起存额100港元新资金。上限100万元，即优惠存款可获7,500港元利息。