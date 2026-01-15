苹果中国拓Apple Pay跨境支付 可绑定多间内银Visa信用卡

苹果（Apple）宣布拓展Apple Pay跨境支付支持，让内地用户出外旅行均可使用本地银行发行的Visa信用卡与借记卡，在接受免接触式支付的店内与线上完成支付。

公司表示，持有中国工商银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、平安银行、兴业银行发行的Visa信用卡，以及中信银行发行的Visa借记卡的客户，将卡片添加到Apple钱包App后即可使用Apple Pay进行跨境支付。同时，上述合作伙伴已和中国银联共同为Apple Pay跨境支付提供支持。

万事达卡也计划推相关功能

此外，上海浦东发展银行、中国建设银行、中国民生银行、中国光大银行等更多银行发行的Visa信用卡将在未来数月内支持有关功能。万事达卡也正在准备于未来数月内为部分发卡机构的持卡人推出这一功能。

公司提到，Apple Pay设置简单，可通过银行App直接向Apple钱包添加Visa卡；也可在iPhone上打开钱包App，轻点加号，按照提示跳转至银行App，添加Visa信用卡或借记卡。卡片一经添加至iPhone、Apple Watch或iPad，用户即可使用Apple Pay。若要在店内使用Apple Pay完成免接触式支付，用户只需连按两下侧边按钮，完成认证，然后将iPhone或Apple Watch靠近支付终端即可。