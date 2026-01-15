Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

钞能力应对大排长龙餐厅｜周显

投资理财
更新时间：11:58 2026-01-15 HKT
发布时间：11:58 2026-01-15 HKT

随变鸡煲是一间我常去的小店，尤其是初开时，经常大排长龙，但由于现在已有4个店面，因此人龙已经纾缓了。

10年前有位朋友去了，见到长龙，二话不说，掏出1万元，派给伙记，因而认识了老板娘，从此以后不但不用排队，而且还获得特许经营权，在铜锣湾开分店，现时那1万元的「投资」都不知升值了几多倍。

这一派的人马都是如此财大气粗，每到一间大排长龙的餐厅，都是派钱，从此不但他们不用排队，连其他朋友也可「挞朵」，受惠不少。

英国及西班牙也适用

据说在英国挞霍建宁（Canning Fok）的朵，也可以订到平常人订不到的位子，例如Fat Duck。

笔者有一位朋友H先生以豪奢著名，到西班牙巴斯克的Asador Etxebarri吃饭，「顺便」买红酒存在店里，从此他订位，也是不用排队。我们当然是韬他的光，找他代订位。至于Asador Etxebarri究竟有多难订位，请上网查。

说到最后，都是钞能力作怪。

周显
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
17小时前
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
影视圈
15小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
19小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
23小时前
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺画面　配字幕「今次不会失手」
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺画面　配字幕「今次不会失手」
即时国际
4小时前
23岁苦命女患骨癌父母失联 自签做6次手术求生：妈说我是负累
23岁苦命女患骨癌父母失联 自签做6次手术求生：妈说我是负累
奇闻趣事
5小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
18小时前
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
时事热话
19小时前
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
3小时前