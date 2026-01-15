钞能力应对大排长龙餐厅｜周显

随变鸡煲是一间我常去的小店，尤其是初开时，经常大排长龙，但由于现在已有4个店面，因此人龙已经纾缓了。

10年前有位朋友去了，见到长龙，二话不说，掏出1万元，派给伙记，因而认识了老板娘，从此以后不但不用排队，而且还获得特许经营权，在铜锣湾开分店，现时那1万元的「投资」都不知升值了几多倍。

这一派的人马都是如此财大气粗，每到一间大排长龙的餐厅，都是派钱，从此不但他们不用排队，连其他朋友也可「挞朵」，受惠不少。

英国及西班牙也适用

据说在英国挞霍建宁（Canning Fok）的朵，也可以订到平常人订不到的位子，例如Fat Duck。

笔者有一位朋友H先生以豪奢著名，到西班牙巴斯克的Asador Etxebarri吃饭，「顺便」买红酒存在店里，从此他订位，也是不用排队。我们当然是韬他的光，找他代订位。至于Asador Etxebarri究竟有多难订位，请上网查。

说到最后，都是钞能力作怪。

周显

