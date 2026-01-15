HIBOR全线向上 1个月拆息止跌回升至2.85厘
更新时间：11:25 2026-01-15 HKT
香港银行同业拆息（HIBOR）全线向上。根据香港银行公会于1月15日公布的数据，与楼按相关的1个月HIBOR止跌回升，报2.84857厘，较昨日高20.07点子。
短期拆息全线向上
短期拆息方面，隔夜HIBOR升81.54点子至2.14452厘；1星期HIBOR升51.29点子至2.52083厘；2星期HIBOR亦升48.6点子至2.55732厘。
中长线利率齐升
中长线利率方面，2个月HIBOR升17.54点子至2.9厘；3个月HIBOR升10.35点子至2.90423厘；6个月HIBOR升5.36点子至2.99381厘；12个月HIBOR微升1.57点子至3.01464厘。
