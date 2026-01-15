Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

积金评级指MPF净流入创2021年以来新低 中港股票净流出 边只基金最受欢迎？

投资理财
更新时间：10:44 2026-01-15 HKT
发布时间：10:44 2026-01-15 HKT

强积金研究机构「积金评级」表示，去年第四季强积金录约120.1亿元净流入，较第三季反弹42%，但系统全年净流入总额估计约434.1亿元，为 2021年以来最低年度纪录。虽然香港及中国股票为2025年表现最佳的资产类别，全年却出现显著净流出；相反，表现最弱的强积金保守基金反而吸引超过42%的全年净流入，成为最受欢迎类别。

去年强积金全年回报逾16%

积金评级指出，去年强积金全年回报约16.73%，推动总资产规模创下约 1.554万亿元的历史新高，相当于479万名成员平均结余约32.41万元。

宏利上季净流入展现强势

另一方面，最大保荐人宏利在去年第四季展现主导优势，其净流入规模较排名第二的保荐人高出约194%，单季吸纳全系统约35%净流入；全年累计更较次名保荐人高出63%。

积金评级吁聚焦长期及分散投资

积金评级主席丛川普（Francis Chung）表示，2025年资金流向数据反映最大保荐人的主导地位，也揭示可能令成员蒙受损失的异常资金行为，在强积金全年回报超过16%的环境下，若成员因试图「择时操作」而将资金转向保守基金，可能错失了更高潜在回报的机会，建议成员聚焦长期、分散的投资策略，其中一个有效方式是透过预设投资策略基金进行配置，而且所有强积金计划均提供此选项。

