Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

领展伙AlipayHK推新春奖赏 商场及街市扫码赠150元电子优惠券

投资理财
更新时间：17:30 2026-01-14 HKT
发布时间：17:30 2026-01-14 HKT

领展（823）表示，今年联同AlipayHK及支付宝推出多项新春奖赏，包括AlipayHK大派总值高达100万元的电子优惠券，每名用户可领取的优惠券则价值150元。

领展指，由即日起至2026年3月15日，顾客到领展旗下指定20个商场及街市的参与商户，扫描宣传物品上的二维码，即可透过AlipayHK领取价值150元的电子优惠券，包括：

  • 餐饮消费满150元或以上即减20元
  • 生活购物消费满250元或以上即减30元
  • 电子家居消费满2,000元或以上即减100元

至于内地支付宝方面，即日起至6月底，顾客使用支付宝付款即可享以下优惠：

  • 消费满100元人民币，即减10元人民币
  • 消费满300元人民币，即减15元人民币
  • 消费满1,000元人民币，即减60元人民币

消费满600元送一套利是封

另外，领展推出利是封换领活动，即日至3月15日推广期内，顾客任何连续3日于同一指定活动推广地点，以电子货币累积净消费满600元或以上，即可换领「百花福满迎新春」利是封一套；满1,200元或以上可换领两套。活动在同一商场或同一街市不同商户发出的正本机印发票最多两张。

领展指，有关礼品总数量共1万套，每套礼品均有四款设计，共8个利是封，数量有限，先到先得，换完即止。

活动限20商户或街市参与商户

是次活动推广地点包括T Town、天耀广场、蝴蝶广场及街市、良景广场、彩园广场、太和广场、禾𪨶广场及街市、乐富广场及街市、黄大仙中心、启田商场、秀茂坪商场及街市、鲤鱼门广场、德田广场及街市、TKO Gateway及街市、TKO Spot及Spot 街市、慈云山中心、何文田广场及街市、长发广场、富东广场及街市，以及逸东商场。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
01:23
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
即时国际
3小时前
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
10小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
7小时前
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
即时国际
9小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
5小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
20小时前
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
生活百科
2026-01-13 16:39 HKT
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
影视圈
2小时前