领展伙AlipayHK推新春奖赏 商场及街市扫码赠150元电子优惠券

领展（823）表示，今年联同AlipayHK及支付宝推出多项新春奖赏，包括AlipayHK大派总值高达100万元的电子优惠券，每名用户可领取的优惠券则价值150元。

领展指，由即日起至2026年3月15日，顾客到领展旗下指定20个商场及街市的参与商户，扫描宣传物品上的二维码，即可透过AlipayHK领取价值150元的电子优惠券，包括：

餐饮消费满150元或以上即减20元

生活购物消费满250元或以上即减30元

电子家居消费满2,000元或以上即减100元

至于内地支付宝方面，即日起至6月底，顾客使用支付宝付款即可享以下优惠：

消费满100元人民币，即减10元人民币

消费满300元人民币，即减15元人民币

消费满1,000元人民币，即减60元人民币

消费满600元送一套利是封

另外，领展推出利是封换领活动，即日至3月15日推广期内，顾客任何连续3日于同一指定活动推广地点，以电子货币累积净消费满600元或以上，即可换领「百花福满迎新春」利是封一套；满1,200元或以上可换领两套。活动在同一商场或同一街市不同商户发出的正本机印发票最多两张。

领展指，有关礼品总数量共1万套，每套礼品均有四款设计，共8个利是封，数量有限，先到先得，换完即止。

活动限20商户或街市参与商户

是次活动推广地点包括T Town、天耀广场、蝴蝶广场及街市、良景广场、彩园广场、太和广场、禾𪨶广场及街市、乐富广场及街市、黄大仙中心、启田商场、秀茂坪商场及街市、鲤鱼门广场、德田广场及街市、TKO Gateway及街市、TKO Spot及Spot 街市、慈云山中心、何文田广场及街市、长发广场、富东广场及街市，以及逸东商场。