HIBOR一个月拆息连跌4日 报2.64786厘
更新时间：11:51 2026-01-14 HKT
根据香港银行公会于1月14日公布的数据，香港银行同业拆息（HIBOR）大部分期限利率均见下跌。与楼按相关的一个月拆息连跌4日，报2.64786厘，较上一个交易日下跌4.21点子。
短期拆息
短期拆息方面，隔夜息下跌13.49点子至1.32917厘；一星期拆息下跌22.81点子至2.00798厘；两星期拆息亦跌25.44点子至2.07131厘。
中长线利率
中长线利率方面，两个月拆息跌7.98点子至2.72464厘。三个月拆息跌3.34点子，报2.80071厘。六个月拆息跌1.09点子至2.94024厘。唯一上升的是十二个月拆息，微升1.27点子至2.99899厘。
