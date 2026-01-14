Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

HIBOR一个月拆息连跌4日 报2.64786厘

投资理财
根据香港银行公会于1月14日公布的数据，香港银行同业拆息（HIBOR）大部分期限利率均见下跌。与楼按相关的一个月拆息连跌4日，报2.64786厘，较上一个交易日下跌4.21点子。

短期拆息

短期拆息方面，隔夜息下跌13.49点子至1.32917厘；一星期拆息下跌22.81点子至2.00798厘；两星期拆息亦跌25.44点子至2.07131厘。

中长线利率

中长线利率方面，两个月拆息跌7.98点子至2.72464厘。三个月拆息跌3.34点子，报2.80071厘。六个月拆息跌1.09点子至2.94024厘。唯一上升的是十二个月拆息，微升1.27点子至2.99899厘。

相关新闻：HIBOR是什么？银行同业拆息最新走势+H按解释 供楼必睇！

