日圆急贬跌穿4.9算 专家拆解仲有得跌 政府干预或仅「出口术」 找换店唱Yen激增三成

受日本拟提早大选消息影响，圆汇进一步下跌，每美元兑日圆周一低见159.05水平，见一年半新低；每百日圆兑港元亦跌破4.9关口，报4.89。日圆未止泻，官员担忧出现「单边贬值」，推升进口成本，或影响民意对政府支持度。有分析指，尽管日本政府多次释放口头干预信号，但市场认为只是出口术，欠缺实际行动，料美元兑日圆或进一步贬至162水平，即逼近4.8算。本港市民亦趁机「唱平Yen」，有由找换店职员表示，兑日圆较往日大增3成。

日本首相高市早苗拟下周五解散众议院，最快下周正式公告改选，消息传出后，市场涌现「高市交易」，日圆被加速抛售，兑美元汇价逼近160关口；日本政府国债亦下跌，30年期债息一度升至3.5%。

上商财资业务处研究部主管林俊泓指，市场对日圆失去信心，料下试至每美元兑161、162水平。

跌至160前料不作干预

日本财务大臣片山皋月表示，她与美国财长贝桑均对日圆近期单边贬值走势感到担忧。澳新银行日本外汇和大宗商品销售总监町田浩之（Hiroyuki Machida）分析指，日本当局买日圆干预汇价应该是合理，因美日利率差距虽缩小，但日圆最近的疲软偏离了基本面，认为当局随时都有可能入市干预，但相信在日圆汇率贬至160之前都不会发生。

找换店单日唱Yen总额逾9亿

日本一直是港人其中一个旅游热点，日圆低迷亦刺激市民趁机兑日圆，储弹药带动找换店生意。小女孩找换店负责人表示，周一日圆兑换情况略有增长，单日共兑换9.4亿日圆，较平日7亿日圆左右水平，上涨约3成。

上商林俊泓：再跌空间有限

上商财资业务处研究部主管林俊泓指，由于市场担心日本央行沽售手持的大量短债，可能对市场造成冲击，加上日本加息后也无法控制日圆汇价，令市场对日圆失去信心，料日圆将进一步下跌。惟他指，日圆再跌空间有限，或下试至每美元兑161、162水平，若跌至该水平，预期日央行出手干预。

卢楚仁料下试162

独立外汇分析师卢楚仁表示，提早大选引发市场对政府大举发债的担忧，加上日本央行「斋讲唔做」，将加剧日圆贬值压力，料下一关键点位为每美元兑162日圆，并预期日本4月加息机会较低。

惠誉亦在外汇市场监测报告中指出，日圆将在2026年温和升值约6%，但仍将处于历史弱位，160的水平仍是日本当局关注的焦点。