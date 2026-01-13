中产家长忧AI重塑职场 保诚：七成人料子女职涯难规划
保诚保险联合复旦大学国际金融学院开展的调查发现，中产家长对AI带来的职场挑战忧虑深重，其中68.4%受访父母认为子女职业路径更难预测规划，62.5%担心AI取代入门级职位加剧求职难度，约50%进一步忧虑子女初入职场难觅工作、就业后面临替代风险。「保诚子女生涯规划调查」覆盖香港、北京、上海、广州及粤港澳大湾区等重点城市的中产及高净值家庭，聚焦子女从怀孕、求学到就业、创业的全生命周期需求。
港60%家长冀子女从事稳定工作
调查显示，79.7%家长认为应提前为子女应对AI时代挑战做准备，但73.3%内地家长、77.3%香港家长未采取具体行动。此外，35岁就业门槛、子女创业置业婚嫁支持等，均成为核心担忧，香港家长对「铁饭碗」需求尤为突出，60%希望子女从事稳定工作。
教育规划方面，56.8%家长计划让子女出国留学，香港比例更高达80.4%，但仅14.3%内地家长、17.4%香港家长已准备过半留学资金。财务规划整体缺口明显，不足一半家庭为子女创业、置业、婚嫁储备支持，仅1/3完成相关规划。
保诚保险首席客户及市场拓展总监蔡明雄表示，家长既重视子女品格、人际沟通等无形素质，也关注稳定收入等实质回报。
新保障计划怀孕20周起可投保
为弥补市场缺口，保诚发布全新子女全生命周期保障计划。首席产品管理总监冯伟成表示，该计划孕妇怀孕20周起即可为胎儿投保，避免新生儿因健康问题无法受保的风险。产品亮点包括105%保证年金提取、最高170%总现金价值，设有最高5000美元学术成就奖励，并提供自选入息安排、保费豁免、保单受托人制度及免验身加保升级等设计，覆盖多种风险场景。
