HIBOR下跌｜1个月拆息连跌3日 报2.69厘
更新时间：11:50 2026-01-13 HKT
发布时间：11:50 2026-01-13 HKT
香港银行同业拆息（HIBOR）全线下跌，根据香港银行公会1月13日公布的数据，与楼按相关的1个月HIBOR连跌3日，报2.69厘，较上一个交易日跌14.88点子。
短期拆息
隔夜HIBOR跌92.88点子至1.46405厘；1星期HIBOR跌35.91点子至2.23607厘；2星期HIBOR跌29.5点子至2.32571厘。
中长线利率
中长线利率方面，2个月HIBOR跌7.07点子至2.80446厘；3个月HIBOR跌5.59点子至2.83411厘；6个月HIBOR跌2.56点子至2.95113厘；12个月HIBOR跌2.77点子至2.98625厘。
