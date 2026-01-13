换新钞2026｜汇丰中银渣打2.3起可兑换新钞 一文睇清最新安排 1.27起可网上预约
更新时间：12:20 2026-01-13 HKT
发布时间：11:24 2026-01-13 HKT
发布时间：11:24 2026-01-13 HKT
【换新钞/迎新钞/新钞/新年/过年/银行/汇丰/中银/渣打】马年将至，又是市民张罗换新钞的时候。据悉，三间发钞银行汇丰、中银香港及渣打香港拟于2月3日起，提供新钞供市民兑换作农历新年封利是之用，并联同金管局或最快日内公布详情。惟最终的发布及换新钞日期有待局方公布为准。
2月17日就是大年初一。根据过往做法，三间发钞行通常都会在农历新年两个星期前左右，开始提供新钞兑换服务。据悉，三行拟于下月3日起供市民换领新钞，估计一如往年的兑换期安排，应兑换至年廿九，即2月16日。
换新钞2026｜3间发钞行有何安排？
为方便市民换钞，三间发钞银行会采取适当的措施，包括：
|1
|于提供换钞服务的首3天，即2月3日（星期二）至2月5日（星期四），
提早营业时间至早上8时，及指定上述的额外营业时段（即早上8时至9时）
专门用作提供换钞服务；
|2
|1月27日（星期二）起提供网上预约兑换新钞及「迎新钞」服务，
发钞银行会于下周内公布有关服务详情；及
|3
|实施人流管理措施，例如在有需要时向排队轮候的市民派筹及作出分流安排。
为免市民到银行兑换新钞或迎新钞时，要大排长龙、等太耐，三间发钞行过去几年都有作出特别安排，包括在提供换钞服务的首三天，将营业时间提前至早上8时，并在早上8时至9时这个额外营业时段专门用作提供换钞服务；同时提供网上预约兑换新钞及迎新钞服务，以及实施人流管理措施，例如在有需要时向排队轮候的市民派筹及作出分流安排。此外，往年汇丰更在指定自动柜员机（ATM）提供面额20元及50元的迎新钞提款服务。
换新钞2026｜鼓励市民兑换「迎新钞」
为响应环保，金管局及三间发钞行多年来大力鼓励市民兑换仍然新簇簇、称之为「迎新钞」的旧钞来封利是，又或使用转数快或电子钱包来派电子是利。然而，很多市民依然十分传统，希望新年用新钞派利是，结果每年还是有不少市民前往银行兑换新钞，只有在新钞换罄情况下才会换迎新钞。
