特朗普设信用卡利息上限惹反对 低收入人士恐难出卡 内地「薅羊毛」一族也受影响

美国总统特朗普早前提议，1月20日起将全美信用卡利率上限设定为10%，为期一年，不再允许美国民众被信用卡公司「剥削」；一旦落实，意味将平均逾20%的市场利率「腰斩」，引发华尔街银行业强烈反对。值得留意的是，1月20日刚好是特朗普就任总统的一周年。此外，相关政策在华人社区也意外引发热议，主因未来信用卡利润减少下，自然会收紧优惠，并大大影响赚取迎新奖励和现金回赠的「薅羊毛」一族。

Trump于其社交平台发文提议，1月20日起将全美信用卡利率上限设定为10%。

利息收入属发卡行盈利核心

综合媒体报道，特朗普计划中的新政策将直接影响信用卡行业盈利核心，因利息收入占主要发卡行如摩通、花旗和Capital One年收入合共达1,600亿美元。据纽约联邦储备银行资料显示，美国人目前所负担的信用卡债务总额高达约1.23万亿美元，创下历史新高。

联储局数据亦显示，美国商业银行信用卡的平均利率接近21.5%，部分次级信贷卡利率更达30%。美国对冲基金大鳄Bill Ackman在X表示，该政策是一个错误，若无法收取足够覆盖损失并获取适当回报的利率，信用卡贷款商将取消数百万消费者的信用卡，迫使他们转向利率更高、条款更差的高利贷机构。

此外，银行政策研究所、美国银行家协会、消费者银行协会、金融服务论坛及独立社区银行家协会等机构亦联合发表声明，向该政策提出反对意见，指将会对数百万美国家庭与小企业主造成毁灭性影响。

利息收入受限 势削各类福利

另有外媒以阿肯色州（Arkansas）为例指出，当地因严格执行17%利率上限，导致贫穷与信用较差人士被排除于消费信贷市场之外。美国银行家协会2020年进行的一项研究亦发现，若实施15%利率上限，近95%的次级借款人将面临失去信用卡风险，相当于6,500万个帐户。

除了信贷紧缩之外，信用卡提供高福利的时代亦恐将落幕。目前信用卡商业模式中，高额迎新奖励和现金回赠，本质上是由支付高利息的借贷者进行「交叉补贴」。一旦利息收入被限制，银行势必削减营销支出，首当其冲的便是各类积分及福利。

部份海外人士以「云居民」开卡

在如此背景下，特朗普新政在海外也意外引发强烈反对，特别是中国社区，主因部份用户长期以俗称「薅羊毛」的方式从美国信用卡奖励中获利，甚至有人会以「云居民」的状态申请信用卡，例如借用地址、虚报收入或个人纳税识别号（ITIN）来建立信用记录。

事实上，相比于内地信用卡开卡仅有数百元迎新礼品，美国信用卡奖励极为丰富，一般中高端信用卡的开卡奖励达6万至15万里数，换算为现金价值可达近万港元。此外，亦有人会透过定期升级及降级信用卡，不断获取奖赏。

不过，一旦特朗普将利率上限降至10%，信用卡公司利润减少，自然会收紧批卡、削减迎新优惠，甚至主动清理不符合长期居住美国的帐户，届时对于这些「薅羊毛」的中国玩家来说，将意味着「游戏结束」。