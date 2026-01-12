花旗看好香港楼市 上调楼价预测至升8% 料地产股跑赢收租股

继摩根士丹利之后，花旗亦发表报告看好香港楼市。该行将2026年住宅楼价预测由原先保守估计的升3%，大幅上调至升8%，并料2027年升势进一步加速，正式步入多年的上升周期。该行认为，本港地产发展商受惠于利润率、盈利及NAV上行，加上新盘成交量创6年新高，今年上半年有望跑赢收租股，其中看好新地（016）、信置（083）、恒地（012）及长实（1113）。

楼价升幅预测由3%上调至8%

该行表示，原先于去年10月仅预测2026年楼价升3%，惟去年全年实际升幅达4.7%，当中11月升1.2%、12月升0.8%，加上今年至今再累升1%，证明旧预测过于保守，遂大幅修订全年目标至升8%。

受惠土地供应减 人才流入增

楼市基本面支撑因素方面，该行认为包括新增土地供应创14年新低，远低于销售量；可供应单位一年内减约1万伙；市场自2026年起转为净吸纳状态，新盘销售预计达2.1万伙、但落成量预计仅2万伙；非本地学生签证每年增约1万人，至2026年累计达9万人，并有逾16万人才流入，带动租赁及置业需求；租金自2023至2025年累升两成，单计去年升6%，平均租金回报率达3.5%，70平方米以下房屋将实现盈亏平衡；以及港股上升带来的财富效应，恒指往往领先楼价约3个月。

各种物业中 最看好住宅

花旗又指，去年第四季看好奢侈品零售物业后，现在更看好住宅板块，由于第二季传统上是楼市旺季，预期自3月起资产周转加快。该行对本港地产行业偏好的最新排序，则顺序为住宅、奢侈品零售 、中环写字楼、必需品零售及近郊写字楼。

相关文章：大摩指本港楼市8年来重拾上行周期 料今年住宅楼价升一成