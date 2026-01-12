资源股搭顺风车 另吼一只高息股｜曾渊沧

世界刚刚渡过纷乱动荡的2025年，结果2026年才刚刚开始的第3天，又出现了一宗震惊全球的事件，美军活捉委内瑞拉总统马杜罗。2026年1月3日，特朗普自己在社交媒体上公布，美国的1.5万名特种兵已经捕获马杜罗夫妇，并将他们带到美国，1月5日，马杜罗与他的夫人被送到纽约法院受审，被控告贩毒。

美抓捕别国总统有先例

一个国家公然派兵到另一个国家抓捕该国总统，当然是违反国际法，但是，全世界并没有因此而出现巨大的反应。似乎只有拉丁美洲国家、委内瑞拉原宗主国西班牙，以及中俄两国的反对声音比较大。中国外交部要求美国释放马杜罗夫妇，其他国家多数只表示关注或严重关注。世界各地的股市也好像无事发生，完全不受影响。似乎唯一影响是石油股一度下跌，但是跌幅不大，很快的也止跌回升。

这不是第一次美国派兵到另一个国家把他们的总统抓起来送回美国受审，1990年1月3日，时任美国总统老布殊就派了2.5万名美国海军陆战队将当时的巴拿马总统诺列加活捉，送回美国受审，也是告以贩毒罪，罪名成立，在美国坐了17年的牢。

特朗普此举是有先例的，目前特朗普所做的与当年老布殊没有太大的分别，即是只抓捕总统，其他一切照旧。暂时而言，委内瑞拉的政府仍然照常工作，总统的工作由副总统代理。与老布殊比较，特朗普唯一多做的一件事是要求委内瑞拉政府只能将他们的石油卖给美国，所得的钱只能买美国的产品。

金风科技冲劲依然很强

特朗普看上委内瑞拉的石油，同时也看上格菱兰、乌克兰及加拿大的矿产，都想占为已有。自从中国崛起成为世界工厂，全球天然资源的消耗大量增加，中美博奕使到这些矿产的价格急升。江西铜（358）、中铝（2600）、宏桥（1378）的股价在去年上升好几倍，踏入2026年这开头的几天，依旧在升，相信这趟顺风车可以再开一阵子。

除此之外，中国政府早已决定开发新能源、绿色能源，金风科技（2208）的股价在去年已经上升3倍有余，今年一开始，冲劲依然很强，是另一只可以搭顺风车的股。

周大福创建料续派高息

除了搭顺风车，大家不妨也保留一些资金买高息股，去年利率下跌，高息股股价表现不错，去年年初汇控（005）股息率曾高达10厘，结果全年股价升幅近一倍。

目前，有一只股息率高达12厘的股可以考虑，那是周大福创建（659），去年周大福创建之所以能派高息，主因是该公司在过去几年大量出售非核心业务，收回大量现金，暂时没有新的投资计划，就用来派息，去年大量派息的结果是股价也上涨35%，跑赢恒指的27%，估计今年仍然有机会继续派高息。

曾渊沧

