亚洲年轻投资者中 香港最信唯快不破？｜久利生

踏入2026年，本港股楼都开门红，大行研究部陆续推出经济前景展望同股市指数预测，楼市升5%、恒指见28000点似乎已经是市场共识！不少金融机构亦把握因为马年较迟到来而多出的一个多月时间，抢先公布一些投资态度、理财习惯之类的市场调查，趁年头大家不妨设下新的目标并超前部署。

千万富翁多用杠杆放大回报

先有汇丰推出所谓「富裕人士报告」，指香港百万富翁平均39岁可升级成千万富翁，而「身家」由七位数上八位数平均只需要8年时间，受访超过2,000名香港居民（25至64岁），当中逾1,000人有至少100万元流动资产，300多人有1,000万元以上，这些「千万富翁」香港地平均每13人就有1个。大字标题，十分抢眼。

姑勿论流动资产定义及统计口径是否正确，其调查结果显示，近7成千万富翁都是靠自己累积财富，包括买卖投资产品盈利，而致富关键声称是独到理财策略，大部分千万富翁积极买入高回报产品，其中41%主力股票、基金，34%也涉足另类资产。相比百万富翁，千万富翁投资组合更进取，重点是，88%曾经或打算用财务杠杆放大回报！

早年买Nvidia或Tesla或十倍回报

「反向」来看，其实揭示了三分一以至一半受访者是少于100万港元身家？虽然报告没有再细分，但运用lifecycle investing的投资概念——年轻人趁后生更应该「借钱买股票」（请自行注意风险），加上网上买卖股票如此盛行，早十年八载又仍是后QE年代低息环境，如果主流投资美股，买入英伟达（Nvidia）、Tesla经「一拆五、一拆十」后再急升，都可能已经是十倍股回报（还未计很多自称百倍币，当然不会占总资产很大比例）。

另一份由保诚发表的《亚洲年轻人的财务思维》调查也提供了更阔视角，访问包括香港在内七个亚洲市场超过5,300名年轻人（20至35岁），以了解他们的投资经验、偏好和态度。结果发现，有超过70%受访者有清晰规划，而非即兴行事，有规律的保险和投资习惯，「近70%受访者相信个人财务状况，会于未来五至十年内将有所改善」。

报告写得很详细，当然要找香港部分来看，出现几组看似矛盾却很现实的数据，原来香港青年作出理财决定时都几相信自己。可能为了守住储蓄及财富，他们偏好（40%）低风险选项，稍微高于对高风险、高回报的投资（39%），两个数字差距很窄幅，而且都低于区内平均，显示他们追求财务自主的强烈想法。但颇为明显地，这种主动性并未令到他们更加进取。

香港最想投资工具能「快赢」

他们有均衡的投资风险胃纳，比起其他地方的年轻投资者更偏好短线，反映出灵活的理财规划。偏好长期投资（38%）只是险胜短期机会（36%），即是「短打、快闪、速食」也有一定市场？这可能反映他们对AI科技大潮、政经市场波动和个人未来就业收入稳定性的「感知」。有趣的是，台湾受访者的投资期也明显有别于其他市场，在选择工具时相对地「舍长取短」，香港更加是七个市场中最想投资工具能够「快赢」（quick wins），未知成因为何。或许对投资新世代来说，在充满不确定性的环境中，流动性和对资金的短期控制力，有时不会比长期回报做得差。

这些带著矛盾去投资的发现，就令我想起之前写过的「后生仔女躺赢策略」。话说去年美国也出现年轻投资者反其道而行的热潮，大批Z世代（Gen-Z）散户认定能够靠稳定股息大法轻松跑赢市场，便自制买入高息退休理念的高息ETF及复利自动增长的「股息再投资」策略，期望超前部署。在投资想法上可能也东升西降。

相关文章：金融网红力倡收息退休 获大批Z世代捧场 「股息再投资」增回报｜久利生

看到「危与机」比例差不多

保诚调查就话，香港年轻人理财是「目光远虑」的一代。他们对未来的忧虑清晰得来又几具体，生活成本飙升、储蓄被通胀侵蚀、无法积累资金，可能是来自楼价仍高及其他社会现实的直接间接压力。投资及买卖理财产品的首要考量是「应对未来意外事件」和「建立财务安全网」，集中防范于未然及对冲风险居多。

此外，有差不多比例的人看到「危与机」， 38%受访者看到有更多风险，但同时也有35%人在不确定中见到机遇，超过半数（54%）预期未来五至十年自己的财务状况会有改善。我认同这种「务实的乐观」或「积极的悲观」，人就是要有一种焦虑感，才能激发自己通过财务规划（如审慎投资、购买保险）为未来做好准备，争取对生活的主宰感。新一年，在投资理财路上共勉之。

久利生

Facebook专页

相关文章：私人信贷产品零售化大势所趋｜久利生