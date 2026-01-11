楼价回升闯撤辣后高位 银行调高估价兼增回增 李声扬：买自住楼良机

笔者之前写过，预期今年环球股市回报不及去年（但也不一定会跌），不过对于香港楼市，笔者看法则较为乐观，相信住宅楼市有望进一步好转。另一方面，之前在社交媒体，看到有打算买楼的年轻人慨叹：「上网还以为楼市跌跌不休，到自己买楼时却发现世界是另一回事」。

已发生事实 照计无甚争议

着实不同意见，人人皆有（意见质素如何是后话），估后市走势，人人意见不同，专家也经常看错市，背后有时亦有业界或自身利益。况且，一般是「吉人之词寡」，网上最低质、最哗众取宠的内容，往往最大声。

不过，若讲到已经发生的「事实」，照计就无甚争议吧？虽然「事实」也可以有不同诠译，也可以有不同推演方向。但讲到尾，「过往」的楼价升定跌，照计有相当客观数据，不是某些人说了算。正如港股今年走势如何，笔者不知道。但港股去年升了28%，却是铁一般的事实。当然有人可以认为「28%完全不多」、「之前跌了很多年你又不讲？」。但无论如何，去年升跌多少，照计无可争议。

楼价指数CCL创逾年半新高

同样地，最新的中原城市领先指数CCL，报145.67点，按星期升1.1%，反映了圣诞长假期一周市况（也反映了大埔惨剧后的市况）。此指数之前曾回落，但最近连升两星期，累升1.5%，也创出2024年5月中后、逾一年半新高。指数在2024年「撤辣」后曾短期回升，但很快再跌。现在指数只要再升0.9%，就可以突破该短期高位。至于与2021年的历史高位比较，指数的跌幅已收窄至24%。

大银行调高逾50%单位估价

近期楼市的整体消息，仍是向好。首先是有传媒报导，大银行最新已调高超过50%单位网上估价，而此趋势已持续7个月。当然，这不一定代表银行特别看好楼市。银行也只是打开门做生意，有供有求。但至少银行也留意到近期的成交楼价已反弹，有客户的真实纪录为证，并非只是外间指数说了算。

按揭现金回赠提高至1%

同样地，某大发钞银行，最近已经将大额按揭的现金回赠提高至1%，贴近其他中小型银行。笔者十几年前买楼时，此类现金回赠几乎是「老奉」，皆因银行要抢生意。但早几年呢？回赠金额减到极低，甚至是零。这也不一定是银行「看淡」后市，但既然之前楼市一直在跌，而部份银行也有自身问题（主要是商用物业贷款），倒不如齐齐鸣金收兵。银行并非有生意不做，而是较消极「躺平」，不用现金回赠主动拉客。

但现在情况，又再扭转，当然是因为银行自身坏帐问题已解决不少。同时间，楼价一直在升，用家入市意欲也改善，大银行也要开始抢客。可以预计的是，中小型银行很可能「加码」现金回赠抢客，是客户之福。

当然，买楼是很大的决定，断无可能为小小现金回赠走去买楼。不过若问笔者，笔者仍真心相信，若果不打算移民的话，现在是买入自住楼的良机。

李声扬

相关文章：港股近两年累积升幅惊人 李声扬料2026年回报难及2025年 「即使跌市 可当低位买」