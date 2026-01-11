Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

月入10万新手父母 盈余3.8万冀储留学基金 专家：月供ETF拒做投资「黑仔王」

投资理财
对于不少中产家庭而言，新生婴儿的出生令整个家庭理财需要重新规划，《星岛头条》近日接到一个典型个案，陈先生与太太刚荣升父母，二人合共月入10万港元。虽然收入不俗，但在扣除租金、外佣、双方父母家用、家庭日常杂项支出，加上BB的日常开支后，每月固定支出达6.15万元，每月仍有约3.85万元的盈余，这对新手爸妈的目标很明确，其一是希望18年后有一笔足够的资金送子女出国留学；其二是希望3年后当孩子上学时，投资回报能帮补各类兴趣班的开支。面对现时每月约3.85万元的盈余，认可财务策划师李澄幸建议，有了小朋友后投资取态应转趋稳健，建议他们按部就班执行「理财三部曲」。

一：筑防护网留「保命钱」

在谈投资增值前，首要任务是确保家庭财政的安全性。由于陈先生一家每月开支达6.15万元，若遇上突发状况，例如失业或急病，压力非同小可。李澄幸建议，家庭应先储备相等于6至12个月生活费的「应急钱」，即约36万至72万元左右。这笔资金应作为家庭的安全网，切忌用于高风险投资。

二：检查保险是否足够

至于保险方面，很多新手父母第一时间会急著帮BB买各类型的保险，李澄幸强调为BB购买保险，以医疗保险最为重要，因为小朋友或多或少较易生病，其次为危疾保险，至于BB的人寿保险则是衡量是否有需要而购入。

另外，父母亦不要忽略了自身的人寿保险，尤其是家中增添新成员后，更需要增加额外的保障，假如父母不幸患病或发生意外，家庭收入中断，小朋友的未来将会顿失依靠，因此，检视父母的人寿保险更为迫切。

三：投资分流长短目标

做好防守，剩下的每月盈余约3万多港元就可以进行投资。李澄幸建议将资金采用「70%月供保本投资、30%较高风险投资」的比例。当中针对「送子女出国留学」这个长远目标，李澄幸指可以善用较长年期，每月定期定额月供环球ETF或美股ETF。其最大优势是利用长线复利效应增值，由BB出生到上大学有足够长的18年，足以穿越一至两个经济牛熊周期，理论上月供指数基金不会做了「地狱黑仔王，衰足十年」。

至于较短期的理财目标3年后的帮补小朋友兴趣班开支，李澄幸表示，可专注高派息的港股ETF或派息基金，制造稳定现金流，而且港股ETF较美股ETF为佳，因为投资美股收息需缴付30%股息税，会蚕食相关回报。港股高息ETF或派息基金的好处是当累积的本金越多，每月派发的利息或可以支付小朋友课外活动学费，减轻家庭现金流负担。

最后，李澄幸建议陈先生将每月盈余的30%现金可作一笔过投资捕捉跌市机会，或是抽新股。他强调，育儿理财的取态是稳中求胜，重点在于目标清晰且持之以恒。

