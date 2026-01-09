Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汇丰传上调按揭回赠至1% 贷款额至少1000万 分析料港银年初「开个靓头」

投资理财
更新时间：15:48 2026-01-09 HKT
发布时间：15:48 2026-01-09 HKT

市传汇丰上调按揭回赠，由原来约0.7%调升至1%，惟需符合多个条件，包括贷款额不少于1,000万元、需设立理财户口，以及只限一手物业等。

市场消息指，除了汇丰，上月中银、渣打等亦视乎客户质素，批出最多1%现金回赠，早前亦有个别中小型银行提供1%按揭回赠，同样针对大额按揭及质素较佳客户。

对于有传大行加码按揭回赠，经络按揭转介首席副总裁曹德明相信，年初银行均希望「开个靓头」，以及预期美国仍然有减息机会，拆息有机会向下，以及楼价初步见底有轻微回升迹象。至于按揭回赠会否再进一步上调，他指外围经济因素仍反复，要观察银行继续抢按掲生意的意欲，「去年很多中小型（银行）抢完一轮也停了」。

 

相关文章：港元拆息全线下跌 一个月HIBOR报2.86厘

 

