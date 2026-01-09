按揭回赠｜汇丰传上调按揭回赠至1% 贷款额至少1000万 分析料港银年初「开个靓头」

【按揭回赠/楼按/汇丰】市传汇丰上调按揭回赠，由原来约0.7%调升至1%，惟需符合多个条件，包括贷款额不少于1,000万元、需设立理财户口，以及只限一手物业等。

市场消息指，除了汇丰，上月中银、渣打等亦视乎客户质素，批出最多1%现金回赠，早前亦有个别中小型银行提供1%按揭回赠，同样针对大额按揭及质素较佳客户。

按揭回赠｜经络曹德明：银行有空间增优惠吸客

对于有传大行加码按揭回赠，经络按揭转介首席副总裁曹德明相信，年初银行均希望「开个靓头」。他表示，美联储预计将于今年继续减息，港元拆息在趋势上或将跟随回落，减低银行按揭生意的资金成本，故此会有空间去增加相关优惠，例如按揭现金回赠，以吸引优质客户。

根据经络按揭转介研究部及土地注册处资料显示，2025年四大银行在现楼及楼花按揭市场的市占率高达70.9%，较2024年的66.9%增加了4%，反映大型银行对按揭市场的态度转趋积极。曹德明续指，事实上，去年年底已有中小型银行调升个别屋苑的按揭现金回赠至1%，加上现时楼价触底反弹，本港市民的置业信心亦显著回升，各大银行对住宅按揭的态度将更加积极，并会继续推出多元化的按揭计划及相关优惠吸客。

至于按揭回赠会否再进一步上调，他指外围经济因素仍反复，要观察银行继续抢按掲生意的意欲，「去年很多中小型（银行）抢完一轮也停了」。

按揭回赠｜中原按揭王美凤：大行按揭吸引力续增

中原按揭董事总经理王美凤表示，大型银行近月相继上调现金回赠，扭转去年中小型银行之回赠高于大行的局面；目前大型银行提供予按揭客户的回赠优惠已追贴甚至超越一些中小型银行，令大行按揭的吸引力进一步增加。年初属于银行通常楼按取态最积极时期，加上楼市已回稳进入上升轨道，物业交投亦畅顺令银行对承造楼按业务的信心大增，促使银行积极性增加以加快经营按揭业务目标，以期望在年初阶段增加竞争力吸纳客户。

对于未来回赠走势，王美凤分析指，过往例如在2023年银行之按揭现金回赠高位曾达2%至3%，现时银行回赠水平普遍介乎0.3%至高达1%，与高位水平仍有距离，故此当银行楼按积极性增加时间仍有上调空间。未来按揭回赠走势将取决于银行楼按竞争情况及资金成本变化，美息年内进一步下跌有利港元拆息逐步回落，拆息下跌意味银行资金成本下降，便有利银行将有较大空间增加按揭优惠。

按揭回赠｜大银行对突破1%按揭回赠仍克制

她又说，目前大银行对于突破1%回赠仍显克制，后续需视乎市场竞争情况，若市场上有银行率先进一步提高回赠以加强竞争力，预料届时亦会推动有银行跟随，令整体现金回赠水平进一步上调。

现时采用「细P」的大型银行，其H按计划普遍为H+1.3厘，封顶息为P-1.75厘。去年9月美国重启减息后，本地银行跟随下调最优惠利率，在9月及11月分别下调最优惠利率0.125厘，两度合共减息0.25厘，「细P」重返加息周期前的5厘水平，以今日一个月HIBOR报2.86369厘，供楼实际按息为3.25厘。

按揭回赠｜星之谷料年中回赠可突破1.5%

星之谷按揭行政总裁庄锦辉表示，新年伊始多间银行都提升按揭回赠，反映银行对按揭业务的积极态度，相信与近期楼市气氛转好有关，银行希望新一年打响头炮。他认为今年银行对按揭业务目标会更为进取，令申请按揭的客户整体受惠。

庄锦辉指出，中小型银行的回赠仍然较高，但大型银行加回赠之后，两者的差距已经收窄，中小型银行亦需要作出回应，以保持市场的占比，预料去到年中，按揭回赠有机会突破1.5%，接近2023年年尾的水平。他补充，虽然今次大型银行加回赠至1%，惟需要符合不少条件，包括贷款额要不少于1,000万元、需设立理财户口，以及只限一手物业等，不过这些限制未来都有机会放宽。

