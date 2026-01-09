Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

PAObank推「智安存」优惠 港元活期额外多1厘

更新时间：14:38 2026-01-09 HKT
发布时间：14:38 2026-01-09 HKT

PAObank公布，为鼓励客户多加善用「智安存」及银行各项防骗措施，所有PAObank个人客户由即日起至3月31日，启用智安存并锁定指定金额可享额外1厘港元活期存款年利率优惠。

PAObank客户可透过该行个人银行手机应用程式，申请启用智安存保护措施，锁定银行账户内部分或全部存款。由即日起至3月31日，PAObank个人客户于指定港元活期储蓄账户透过「智安存」设定受保护存款，锁定存款总额达10,000港元即可享额外1厘港元活期存款年利率，每个客户每月最高可获100港元额外利息。

若客户需动用已锁定的存款，须亲临该行办事处办理，在核实身份后三个工作天内完成解锁。

