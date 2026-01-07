GUM称强积金回报8年最高 港股估值仍处低位 上半年看29000点

强积金顾问机构GUM公布，截至去年底，强积金综合指数报286.4，按年涨16.7%，为8年来新高，亦连续3年录得正回报。该机构又指，去年人均回报4.5万元，创历史新高，按年升逾1倍。GUM常务董事陈锐隆表示，港股估值处于相对低位，具备修复空间，料上半年目标位可达29000点；而美股科技板块亦具支撑力，且减息环境下债券市场亦有望贡献稳健收益，至2026年年中强积金可录得6%回报。

宜留意「环球股票基金」

GUM首席投资总监刘嘉鸿补充道，「环球股票基金」值得留意，虽美股估值偏高，但去年12月标指再度挑战年内新高，维持强劲上升势头。他认为，环球股票基金可维持适量的美股配置，而美元长远将缓慢走弱，非美元资产有望继续受益于汇率优势，提升整体回报潜力。

回顾2025年，强积金3大资产类别指数及所有附属基金指数都录得正回报，其中股票基金录逾23.7%正回报，成为强积金整体增长主要推动力。

AI板块仍是股市核心支撑

整体而言，大中华股票基金回报达33.7%，最终跑赢；港股基金回报达30.7%，在上半年领涨；美股及日股回报分别为14.3%及21.3%。GUM指出，科技股尤其AI板块仍将是核心支撑力，标普500指数有望突破前期高点，目标位看至7100点。

港股方面，刘嘉鸿预计，中央将持续推行积极财政政策及宽松货币政策，在五中全会召开前，恒指有望继续平稳发展。

