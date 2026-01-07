积金评级称MPF全年升近17% 人均赚4.57万 属历来最高年度收益

强积金研究机构「积金评级」表示，强积金12月升0.55%，2025年累计录得9个月正回报，推动「积金评级所有基金表现指数」实现16.73%的全年回报，为制度自2000年12月成立以来第四佳年度表现，略高于积金局昨日公布的初步结果。

中港股票基金全年升逾31%

积金评级指出，香港及中国股票于去年第四季下跌4.38%，但2025年全年仍以31.27%的升幅，成为表现最突出的强积金资产类别，并创下2017年以来最佳年度表现。以绝对金额计算，强积金系统于2025年实现破纪录的2,192亿元投资收益，相当于每名成员平均获利45,728元，为强积金历来最高年度收益。

在破纪录投资收益加上持续供款下，强积金总资产于2025年底升至1.554万亿元的历史高峰，相当于每名成员平均结余达324,081元，较年初增长 54,749元

积金评级主席丛川普（Francis Chung）表示，强积金运作25年来首度录得2,190亿元年度投资收益，实属前所未见，此项纪录既建基于强劲投资回报，亦受惠于「积金易」平台推动的成本节省。

相关文章：积金局称去年强积金回报16.5% 连续3年赚钱 总资产再创新高