富邦料中国具资源战优势 金价有望破5000美元 港股上试3万点

更新时间：16:03 2026-01-06 HKT
发布时间：16:03 2026-01-06 HKT

地缘政治动荡下全球金融格局重构，富邦银行（香港）第一副总裁兼投资策略及研究部主管潘国光表示，「以规则为基础」的国际秩序崩塌，动摇西方信誉。他预料，黄金价格「依家先开始」，年中有机会破每盎司5,000美元，港股则有望上试3万点，另受惠于美欧日扩财赤，人民币可靠近6.8水平。

白银料见100美元 惟短期波动大

他指出，近期动荡局势不只是「抢油」那么简单，更是资源战。潘国光预测，黄金价格将持续走强，今年年中有望突破每盎司5,000美元，5年内或达8,000美元，全年会达双位数升幅。他续指，白银兼具金融属性与工业属性，在新能源、AI领域的应用需求暴增，叠加供应短缺，年内有望突破每盎司100美元，惟短期波动较大，投资者需谨慎参与。

潘国光看好中国在资源战中的优势，认为从发电量、稀土及天然矿物的储备量来看，实际上「胜负已分」。他还指出，各国央行持续购入黄金，而人工智能与新能源产业的快速发展，亦推升了对关键矿物的需求。

料标普500指数今年单位数升幅

股市方面，潘国光表示，港股科技板块估值处于相对低位，称「行业以科技先行」，随著中国在AI应用、中高端制造业的领先优势逐步显现，港股估值修复空间广阔，料恒生指数年内有望升至3万点。

谈及港息走势，潘国光指，若不发生港元汇率触及7.75等特殊事件，年底一个月拆息有望落在2.35厘至2.5厘区间，与美元利率走势保持协调。他亦指，特朗普政府为应对选情，大概率会推出包括减税、派钱、扩表等激进措施，料标普500指数今年有单位数升幅，美联储则有七成机会减息两次。

