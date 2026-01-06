积金局称去年强积金回报16.5% 连续3年赚钱 总资产再创新高

积金局今天（6日）公布，根据最新官方临时数据，2025年全年的强积金整体净回报为16.5%，是连续三年取得正回报（2024年为8.6%，而2023年为3.4%）。各类强积金基金，包括股票基金、混合资产基金、债券基金、保证基金、强积金保守基金及货币市场基金（不包括强积金保守基金），过去一年全部录得正回报。受惠于理想投资表现，截至2025年12月底，强积金总资产升至约15,500亿元，再度突破历史新高。

股票和混合资产基金跑赢通胀

自强积金制度实施以来，占强积金总资产合共八成的股票基金和混合资产基金的平均年率化净回报分别为5%和4.5%，跑赢同期1.8%的年率化通胀率。

强积金基金年率化回报

至于俗称「懒人基金」的「预设投资策略」（DIS）旗下核心累积基金，自2017年推出以来的平均年率化净回报为6.9%，同样跑赢期内的年率化通胀率1.8%。

「预设投资策略」下基金年率化回报

勿以短线投资角度看待强积金

积金局提醒强积金计划成员，强积金是跨越超过40年的长线投资，不应以短线投资的角度看待强积金，更不应尝试捕捉市场。计划成员应根据个人的人生阶段、财务状况、风险承受能力等因素，作出合适自己的投资规划。

另外，个别基金种类的平均回报只是一个概括的统计数字，只宜作为宏观的参考。当计划成员定期审视其强积金组合时，应了解自己的投资目标、个别基金的风险级别、基金开支比率以及在不同时期的表现等，以建立个人的强积金组合。

至于没有时间或缺乏投资知识管理强积金投资的计划成员，可考虑善用DIS。有关基金分散投资于环球股票及债券市场，并设有「随龄降险」的自动调节机制，可以有效减低投资风险。同时，DIS旗下基金设有收费上限，已加入「积金易」平台的强积金计划，其DIS旗下基金的收费上限定于资产净值的0.85%。

