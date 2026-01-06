定息供楼有冇着数｜曾智华

世姪H睇中心仪安乐窝，准备买，问应该点决定。我一贯态度：「物色自住楼似寻找终生伴侣，选中后，只要负担得起，绝不应斤斤计较点点差价，因这并非投资咁简单，而是涉及生理心理长远的安宁及愉快。」举例，一个男人明明唔喜欢一个女人，会因「平平哋」而娶佢吗？。相反，若遇上一位可以终身幸福相处的，当然应该当机立断，只要不「破产」，就去马！

结果， H仔落咗订，买得心头好，舒服晒，但第二个问题又来了。

「碌叔，如今我面对两个按揭计划，一为浮动按息计划，目前是3.25厘。另一，银行刚刚推出定息按揭，锁死2.73厘，唔知点拣好？」佢有点惆怅。人永远如此，冇选择就好地地硬食。一有得拣就啰啰挛。针冇两头利，只可选适合自己的。

点解银行突然推出平过现水平的定息计划？当然并非慈悲大发，而是与按揭客户「赌一铺」。呢铺，公或字银行都会赢。

点解？因系人都估到美国今年将大幅减息。联储局局长被换之时，等于特朗普决定息率日子开始，以佢过往一年省到联储局主席鲍威尔飞起看，当换人后，边个做，都只是佢傀儡，故此，定必大幅减息。一方面美国债利息支出大大降低，另一方面，可以刺激经济，制造财富效应，为美国各种炒卖活动加添油火。

美国减息，香港一定跟，问题系跟几多。银行此时推出定式计划「益」新按揭户，可以俾少半厘，当然是睇死今年联储局减息水平，唔会半厘咁少啦，若去到一厘或厘半，咁，银行就得米，即可长远在定息市场中赚多一厘息。呢个数目，好庞大好和味㗎。咁，H仔应该点拣呢？贪即时悭半厘息，或是与银行对赌，博一年内减息减到嘭嘭声，并选择浮息供楼，以免自己被锁死？

小弟看法，银行绝对不会死错人，推定息，一定觉得自己有着数，故先发制人。若果是我，将选择浮息及要求随时还款而不罚息，以后有钱即还，力求提早松绑，做个冇负债的自由人。

资深传媒人 曾智华