调查揭逾60%港人父母退休后不寄望子女供养 近半理财进度落后目标

恒生银行（011）一项调查结果显示，传统的家庭财富规划观念有所改变，有61%的受访父母指退休后不寄望获子女提供经济支持；而49%受访者表示其财务规划进度与目标存在40%或以上的差距。近半受访者指，难以持续兼顾自己及家人如子女教育、父母医疗及退休等长期目标。

9成人计划子女成年后继续财政支持

是项调查的访问对象为25岁或以上、持有100万港元或以上流动资产的香港居民。

调查结果显示，受访者于过去5年，每年平均将26%的收入用作储蓄或投资，惟近三分二受访者认为其整体理财计划尚未达到预期目标。

近9成港人更计划于其子女成年后持续提供财政支持，75%受访者认同及早规划财富传承的重要性。

恒生零售银行及财富管理业务主管李桦伦表示，2025年上半年，该行的新开立优越理财附加Family+户口数目按年增加51%，反映市场对家庭财富管理服务的需求。而该行全新升级的附加Family+除加入Goal Planner理财目标规划功能，同时升级了人寿保险方案，旨在协助客户轻松管理跨代理财需要。

该行新推的目标绑定Goal Planner，自动追踪多个理财目标，有助客户灵活配置资产。

