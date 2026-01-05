今年不可能只减息两次｜曾渊沧

踏入2026年，投资者最大的期望是减息，但是来自美国财经界的预测，今年只有两次减息，这似乎是过于保守；今年上半年有可能再减息，下半年，联储局主席换了绝对听特朗普话的人，不可能只减息两次。

不过，去年最后一季，联储局连连减息，除了本地银行股外，其他股的股价表现都不佳，恒指在最后一季下跌6.4%，科技股更是跌得相当多。这说明减息不一定能推动股价上升。

上季面对调整的股份当然不止科技股，还记得在去年10月初，好些人在社交媒体上自我感觉良好的说，他们的客户或他们自己已经达到买甚么都赚的程度。但是，一转眼，2025年过去了，买甚么都赚钱的人低头丧气，他们的客户或者他们自己都成了蟹民，为甚么？为甚么他们不设止蚀线？理由是从去年10月开始，不少股份的股价下跌不是一口气急跌，而是每日跌一点点，跌了几天又回升，让大家存在一个期望，憧憬股价可以再破顶，结果失望再失望，也因为是长时间阴跌，不少人设了止蚀点而没有执行。

宁德时代有垄断能力

既然去年最后一季恒指以下跌收市，这股压力会不会在新的一年继续？还好，新的一年一开始，中央就接连发出文告，说要全力支持消费，希望抬高内需以推动经济增长。但是，如何推动消费？目前，中央文件提供的只是方向，没有具体的说明会投入多少钱推动那一类消费。

中央会支持科技企业，但是科技业自己本身已经开始面对「内卷」，赚钱不容易。电动车「内卷」严重，不断地削价，幸好生产电动车所用的电池已经开始出现垄断，投资市场最欢迎垄断，因此，有垄断能力的宁德时代（3750），此股在去年最后一季也出现调整，而调整在11月24日结束，之后至2025年结束，股价已经开始回升。

公用股升幅比不上恒指

去年要等到9月，联储局才开始减息，但是早在真正减息之前，市场已经开始炒减息，中电（002）等传统公用股在去年升足一整年。今年也一定是减息年，公用股应该还有吸引力。不过，买公用股的目的是收息，不是炒股价，因此，去年尽管上述公用股升足一年，升幅仍比不上恒指。理由是买公用股的目的是收息，股价一旦急升，股息率会下降，失去吸引力，压抑股价上涨。

曾渊沧

