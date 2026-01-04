港股近两年累积升幅惊人 李声扬料2026年回报难及2025年 「即使跌市 可当低位买」

之前和大家回顾了2025年的情况。至于2026年市场会怎样？不知道，未来就是不可知。有时笔者着实不明白，为何大家都执着于一年的情况。固然大家都要有个时间区间作参考，要有些话题。问题是：为何只看2026年市况？即使2026很差，但如果2027年大反弹呢？那么2026的「差」，其实提供了更好时机，所谓「差」才更应该买。

整体来说，笔者看得比较保守。但很多人听到「比较保守」，立即开动警备模式，以为笔者睇淡。非也。但笔者只是觉得，2026年不像2025年般容易。反过来说，很多人也低估了2025年有多容易。

2025年是史上最赚钱一年

具体一点：笔者相信香港楼市表现有机会较2025年更好，但港股美股恐怕会比2025年差，黄金及比特币就真的不知道了。至于笔者大部份财富是股票，只有平价自住楼一层，所以大胆相信2026年的收入，比不上2025年。

以笔者自身来说，2025年是史上最赚钱的一年（请拍手）。所谓「最赚钱」，计及工作Patreon收入、股票升值、股息收入，当然还有自住楼升值。去年港股回报28%，美股也升16%，楼价止跌回升，不少收息股的股息有加无减。只要买得大，坐得稳，赚钱极易，但当然「买得大，坐得稳」本身就不易。

港楼表现料较2025年更好

楼市方面，香港楼市已由低位反弹。笔者专栏已经常讨论其原因及势头，不用不停重复。不过值得留意的是，联储局主席任期将届满，新上任的必然是特朗普的「刷鞋仔」亲信。除非通胀暴升（此可能也不能排除），否则美国应会再减息。这理论上当然会对香港楼市有利，还有是高才通，加上香港经济回稳，租金一直在升，移民潮也告一段落（甚至有人回流），这些因素之前都讨论过，所以来年若楼市表现好过今年，笔者不会意外。

股市方面，讲到尾也是估值。AI股是否泡沫，仍未能肯定。但美股估值昂贵，都说了多年。美股2022年后，一直未有股灾（虽然2025年4月高位回落两成，已吓走不少人），连续3年录得双位数回报。这当然不代表不可能再升，但要再升16%，未必太易。笔者认为美股2026年回报较今年差，不代表认为会跌——只是认为升幅未必有16%。

港股近两年累积升幅惊人

至于港股，已经连升两年，累积升幅其实相当惊人。2024年头，恒指跌到15000楼下，现在已是近27000点。2025年恒指录得28%回报，下年要超越此升幅，相信也是不容易。

但这代不代表笔者「睇淡」？当然不是。着实，环球股市一年平均回报就只是8至12%（看你怎计算），肯定美股和港股去年回报都大幅优于平均。这不代表美股和港股之后一定跌，但以纯机率来看，笔者还是相信，2026年股市回报不及2025年。

当然了，笔者还是100%股票，还是一直在买。难道没有28%回报就不好吗？8至12%回报也很好呀。甚至乎，即使跌市，也可以当是低买的机会。所以，仓位才是一切，而投资也不应只看一年。

李声扬

