强积金去年报捷赚15% 专家吁新一年增持亚股及大中华 「AI投资转向亚洲受惠」

相信不少投资者会趁新年伊始，重新审视及部署个人投资，但有一项投资往往被忽略，说的是各位打工仔女的血汗钱强积金。随著「积金易」平台首季全面上台，管理强积金资产更方面。另外，去年强积金表现不俗，有机构统计截至去年12月中旬累赚15.6%，人均回报逾4.2万元。有投资专家指出，AI投资焦点转向硬件及设备供应商，料更多亚太区公司受惠，吁增持亚洲及大中华股票基金。

「积金易」料首季完成上台

「积金易」平台的上台安排进入最后阶段，汇丰旗下两个计划将于1月底加入平台后，打工仔可在「积金易」上，一个平台检阅所有强积金户口，并查阅雇主供款、更改投资选择、转移或整合账户，以至申请提取权益等等。积金局预期「积金易」完成上台后，5年内可节省500亿元行政费，进度加快，能节省金额亦较高。

相关文章：积金易平台eMPF｜大型MPF受托人陆续加入积金易 部份用户呻难用 解决方法一文看清

「积金易」平台将完成上台，积金局主席刘麦嘉轩早前预期，随着越来越多强积金计划加入「积金易」，减费效果日渐显著。

「全自由行」展次阶段立法

另一方面，局方预计今年会逐步落实强积金「全自由行」首阶段，以配合支持政府「全自由行」第二阶段的立法程序。强积金「全自由行」后，打工仔女现职期间累积的强积金中可自由调动的部分，将由仅限于雇员强制性供款，扩展至全数强制性供款（即包括雇主强制性供款）。至于强积金最低/最高入息检讨，积金局早前预料年中前完成，并向政府递交建议。

「全自由行」第二阶段立法程序今年内展开。

去年MPF人均赚逾4.2万元

另一方面，2025年强积金表现佳，据强积金顾问机构GUM早前统计，去年截至12月23日，强积金整体回报为15.6%，创下近8年来最佳表现，人均回报达42,685港元。

各类基金中，股票基金表现最为亮眼，全年升幅达22%，其中香港及大中华股票基金更是表现突出，年度回报分别达29.2%及30.8%。混合资产基金全年升幅15.5%，而固定收益基金则录得3.2%的温和增长。被称为「懒人基金」的预设投资策略（DIS）旗下核心累积基金年度回报13%，65岁后基金则有5.9%的回报，展现出其稳健特性。

相关文章：GUM称12月强积金人均蚀1448元 全年赚逾4.2万 「懒人基金」表现稳

展望2026年，安柏环球金融首席投资总监雷志海相信，今年上半年整体金融市场将延续去年的良好势头，AI发展仍处于投入期，但投资焦点已从大型科技公司，转向硬件和设备供应商。这一趋势对亚洲地区特别有利，因不少电气设备、电缆、发电设备基本是亚洲公司，相信中国、日本、南韩等的公司将受惠，故可考虑增持亚洲股票及大中华股票基金。

雷志海指，AI发展仍处于投入期，但投资焦点已从大型科技公司，转向硬件和设备供应商。

股票基金不宜全数押注美股

至于美股，去年数度因「AI泡沫论」的忧虑而下挫，雷志海认为「灰犀牛」不能不防，特别是透过强积金买美股，无可避免科技股比重较高，他说并非完全不拈手美股，但不建议将所有强积金也投入美股，应分散投资到其他地区市场。

另一方面，随著美国减息周期持续，可望支持债价表现，对临近退休、强积金债券基金比例较重的人士可谓一个好消息。