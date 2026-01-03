离岸人民币升穿6.97 创逾两年半新高 分析料有上升空间

新年伊始，人民币强势持续，昨日内地元旦长假，在岸人民币市场休市，离岸人民币进一步上升，并升穿6.97兑1美元，最高曾见6.9664，创2023年5月中以来新高。分析相信今年人民币将会延续升势，有料首季尾便有望升见6.85，往后两季升势将提速。

华侨银行香港经济师姜静表示，近期市场整体看好人民币走势，因预期在中美息差收窄以及令人担忧的美国财政状况下，美元将温和走软。与此同时，人民币具结构性和季节性优势，中国出现庞大的贸易顺差，展现内地在关税战下的贸易仍具韧性，今年的贸易前景料仍将向好，加上近期人民币中间价指导走强方向，显示官方容许人民币在今年「十五五」开局之年有序升值，借此提升内地居民的购买力，刺激内需，兼缓和与贸易伙伴的关系，同时第4季一般是内地出口商结汇高峰期，此等因素均支持人民币走强。

第3季有望升上6.7水平

在基本面和市场情绪皆有改善下，姜静认为今年人民币续有上升空间，中期料升至6.95，且不排除年尾升幅再稍扩大，但基于内地政策不愿出现太波动的环境，故人民币只属温和走强。

臻享顾问董事总经理王良享则估计人民币短期将涨至6.95，今季尾便有望升至市场普遍所料的6.85，因今年美国将举行中期选举，特朗普政府为推动经济增长，亦会逼令减息，并降低关税，这有助美国通胀向下，故今年美国减息幅度或超出市场预期，再加上美国财赤情况，均不利美元。另边厢，他预期中国1月有机会减息，以致限制了人民币的升幅，但人行最近改口风指人民币汇率具性，人民币需求又大，对人民币带来支持，因此第2、3季人民币有望升上6.8甚至6.7水平。

