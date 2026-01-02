2026年继续「金」期流行 保守看升20% 留意俄乌及关税成变数

金价2025年升幅高近65%，从2,600多美元升至4,318.6美元，新一年投资者关心的自然是金价升势究竟是一时流行？还是历久而不衰。独立外汇商品分析师卢楚仁接受本报访问时表示，2026年联储局的减息憧憬，料继续支持金价走高，保守来看，黄金在2026年仍有20%上升空间，甚至有机会触及5,500美元水平。不过，卢楚仁提醒，俄乌停战及特朗普关税政策均为金价未来变数之一。

去年受惠美元弱势及避险需求

谈到黄金去年走强原因，卢楚仁认为主要源自两大因素，分别是美元弱势及避险需求增加。他解释指，美国总统特朗普于去年1月上任，市场随即忧虑其发动的贸易战有损经济，导致美元先升后急跌；此外，市场预期联储局将进一步减息，亦压低美元汇率。事实上，美元指数去年累跌了9.4%。

他又指，去年贸易战爆发时，市场情绪严重不安，亦令大量资金流入金市避险，从而推高金价。除贸易战外，地缘政治动荡不安亦令市场避险情绪激增，特别是中东局势、以及美国与伊朗军事冲突，都对金价形成强劲支撑。他续指，近期地缘政治紧张因素还包括委内瑞拉局势紧张，随着美国对石油运输船作出封锁，并加大对马杜罗政府压力，市场担忧美国最终会向委内瑞拉开战。

倘俄乌停战 金价料获利回吐

然而，并非所有地缘政治局势走向均对金价有利。卢楚仁提醒，俄乌一旦停战将利淡黄金走势。他表示，虽然俄乌未必能在2026年复活节前达成停战，但市场估计双方年内缓和机会十分大，目前只差部分细节没谈拢，因此届时不排除金价会在高位出现获利回吐。

另一方面，他建议投资者应密切关注美国最高法院对特朗普关税政策合法性的裁决，一旦特朗普败诉，美元将会下跌及利好黄金，反之则利淡黄金。

展望2026年，卢楚仁预计联储局货币政策将继续支持金价走高。他表示，以短期而言，市场憧憬金价可达4,500美元，若能继续突破，去到5,000美元亦不是没有可能；若以长期看来，金价保守也有20%上升空间，甚至有机会去到5,500美元水平。

今年第一、二季续有减息憧憬

卢楚仁解释，联储局于2026年第一季可能还会有一次减息压力，因为美国近期公布经济数据很差，去年11月通胀回落到2.7%；到了2026年第二季，市场憧憬新的联储局主席上台，「新主席为了感谢特朗普给予任命机会，可能会以一至两次减息动作作报答。」因此他相信，在今年第一、二季联储局仍有减息压力下，金价偏向继续走强。

可考虑三分一资金买黄金ETF

新一年投资策略方面，卢楚仁建议可分散投资，将三分之一投资资金配置于黄金相关产品，以降低整体投资组合的波动性。他又指，长线投资者应优先考虑黄金ETF，因为这类产品与金价走势高度一致，波动差距通常仅为1至2%，风险相对可控；但对于追求短期收益的投资者而言，他建议可以考虑金矿股，因这类资产在金价短线上升时通常会有更显著涨幅，但不适合长期持有，因为金矿股升势长远未必能跑赢金价。

他提醒，对于完全不熟悉贵金属市场的普通投资者，可以考虑定期定额投资黄金ETF，平均成本之余，亦降低因市场波动带来的风险。

白银也向好 短线提防5风险

除了黄金以外，卢楚仁提到白银也可成为黄金替代选择之一。事实上，白银去年升势同样亮丽，由约29美元升至71.61美元水平，一年升幅高达148%，更胜金价。

不过，前桥水基金全球宏观投资者、现任Black Snow Capital创办人兼行政总裁Alexander Campbell日前明确指出，白银短期面对5大风险因素，包括税务因素引发的抛售、美元短线反弹风险、交易所上调保证金抑制杠杆、技术面进入超买区，以及利用铜替代白银的叙事升温。

惟长远而言，在太阳能、数据中心与AI用电需求持续扩张下，他认为白银长期结构性牛市基础仍然牢固，回调反而可能成为长线资金重新布局的窗口。

澳元料跑赢其他货币

货币投资方面，卢楚仁指金价和其他金属价格走强时，澳元往往是最大受益者，因为在黄金强势而美元弱势的环境下，作为资源货币的澳元通常会跑赢其他主要货币，在2026年同样有望受益于整体商品市场强势的表现。

