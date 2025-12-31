Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

年轻人月储$5000如何钱滚钱 入门首选月供股票 投机买币「预输晒」 两大资产勿高追

投资理财
更新时间：06:00 2025-12-31 HKT
发布时间：06:00 2025-12-31 HKT

2026年将至，新一年又是时候审视自己的理财计划及目标，其中有大学生初入职场，月入约2万元，扣除家用及日常开支，每月有约5,000元闲钱，但应如何善用资金「钱滚钱」？认可财务策划师李澄幸接受《星岛头条》访问时表示，年轻人理财首重建立习惯及防守基础，建议在投资前必须先储备「应急钱」；在投资工具选择上，则认为以「平均成本法」月供股票ETF是入门首选，并点名两类高风险资产需警惕。

投资前建安全网 储6个月应急钱

对于不少欠缺投资经验的新人倾向将积蓄放入银行做定存收息，李澄幸直言，活期或定期存款从来不是长线增值的最佳选择，因难以长期跑赢通胀；但他强调，这不代表完全不做，关键在于比例。初入职场者首要任务是储备相等于半年开支的「应急钱」，这笔资金需具备高流动性，可放在活期或短期定存，甚至可考虑金融科技平台上的货币基金，既保持流动性，回报亦往往优于传统银行存款。

港股美股可选择「六四比」配置

当建立安全网后，余下资金应如何部署？李澄幸建议年轻人采用「月供」模式。他解释，月供能强制储蓄，避免出现「月光」情况，而且能透过平均成本法减低市场波动风险，培养关注市场的习惯。

至于选择甚么种类的股票，他首推入场门槛低、较低管理费的ETF（交易所买卖基金）。在地区配置上，他个人较看好港股，并解释指近年表现虽然反复，但估值相对便宜，具值博率，若分12或24个月去月供，在估值相对便宜的市场储货有好处。

他建议，可采取「五五比」或「六四比」，即约五至六成资金月供港股ETF，重点考虑高息类，作长线收息及防守；其余四至五成则月供美股科技ETF，捕捉有增长潜力的股票，因年轻人未必需要全盘收息，应保留增长空间。

加密币宜小注 迷因币要预「输晒」

另一方面，近年加密货币备受年轻人追捧，李澄幸亦不反对将其纳入投资组合，但前提是必须先做好应急钱及核心储蓄目标。他警告，加密货币是另类资产，若「计好数」仍有闲钱，也可以拨出约10%资金小注怡情。但他特别指出，受年轻人追捧的Meme Coins（迷因币），应视为纯投机，「心态上要预咗这笔钱可以输晒、亏损全部本金才好入场。」

警惕黄金及白银 提防高位接货

展望2026年的风险，李澄幸特别点名要警惕黄金及白银。虽然金银今年升势凌厉，但该资产本身无利息，若在高位接货「坐艇」，随时要守5至10年。同时，若政治环境缓和，以及减息预期改变，金价随时出现调整，故不建议用大部分资金炒卖，并要小心杠杆风险。

勿做「月光族」 每月储5%也好

李澄幸亦提醒年轻人，在投资前应先检视父母有否为自己购买保险。若发现有缺口，尤其是医疗及危疾保障，应优先填补，以免因突发疾病而耗尽积蓄、打乱理财计划。若预算有限的话，可先考虑保费较平的纯医疗或危疾保险。

最后，他寄语「月光族」，理财不必强求，不一定要拿闲钱的三、四成用作储蓄，关键是习惯。即使每月只储5%或10%的收入，都要先储蓄后消费，打好「饼底」去养成良好的储蓄习惯。

理财疑难，星岛财经揾专家帮你手！请即Email：[email protected]

