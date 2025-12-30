白银破顶后急跌 对冲基金老将警告面临5大短期风险 

白银价格昨日破顶后急回，暂反弹近3%至74.2美元，但仍距离84美元高位逾一成。前桥水基金全球宏观投资者、现任Black Snow Capital创办人兼行政总裁Alexander Campbell指出，虽然白银的长期结构性看涨逻辑依然成立，但短期内多项风险正同步浮现，投资者需严防年底至明年初出现明显回调。

涉税务因素及美元反弹等

据外媒《MarketWatch》报道指出，在白银价格暴涨后，曾在今年2月准确预判白银上涨的对冲基金老将Alexander Campbell警告，投资者应警惕短期内五大风险因素可能引发的回调，包括税务因素引发的抛售、美元短线反弹风险、交易所上调保证金抑制杠杆、技术面进入超买区，以及利用铜替代白银的叙事升温。

长期仍维持看涨立场

不过，Campbell对白银长期前景仍维持明确看涨立场。他指出，白银短期内确实可能因技术与资金因素出现修正，但在太阳能、数据中心与AI用电需求持续扩张下，白银的长期结构性牛市基础仍然牢固，回调反而可能成为长线资金重新布局的窗口。

另一方面，摩通早前一份报告指出，由于黄金和白银在彭博商品指数（BCOM）权重严重超标，在明年1月的指数再平衡期间或将迎来大量「技术性沽盘」。

