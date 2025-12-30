投资前唔该用吓个脑｜曾智华

五六十年代时，长辈骂人从不留口，家中的如是，学校的如是，岂料，入到职场，七八十年代了，也如是，高官上司尤其喜欢问一句：「你究竟有冇脑㗎？」

内房债券惨不忍睹

呢句狠话，杀伤力极强（对受者的自尊心），但讲得出口者，十之八九因觉得——喂，咁你都信？咁你都做？有冇常识㗎？你几多岁呀？

我不会认同用呢类狠话骂仔女或骂下属，但我真的见不少人，基本常识及逻辑，完合唔配合年纪、工作经验，甚或人生经验。正如小弟曾公开披露一件个案，真人真事，为十年前某上市大集团高层，酒后拉我讲：「阿碌，我提早退休喇，唔使做喇，因揾到一项非常安全、稳健的投资，有八至逾十厘回报。如今阿叔有过亿身家，掟一亿落去，即年年赚八百至过千万，月月可以环游世界，但你冇机会，因最少一球美金入场。」

佢讲的，正是内房债券。如今惨成点，你估都估到啩？

当日佢讲完呢项「最佳投资」，我第一反应是——大镬！咁丰富商场及人生经验者都信会有「安全、稳健」逾八厘年息回报的「投资」，系咪short咗？内房若借到银行低息贷款，使乜出超高利息债券引水鱼入笼呀？

高息基金全都魔鬼在细节

两星期前，阿姨来电：「阿碌，刚刚银行客户主任来电，话有只环球投资基金，每月固定八厘利息，建议我买，你点睇？」

「阿姨，我讲过几多次？第一，如今香港骗子如麻，合法及非法的，周围系。第二，银行自己做到牙血标先赚少少息差，若有只基金固定年息八厘，佢仲使咁辛苦大裁员去缩皮？ （我差在未省佢——你有冇脑㗎？ ）千祈咪买！」

说穿了，银行不停游说客户买的乜物「高息基金」，全都魔鬼在细节。一买，首先冇咗十几巴仙佣金及行政费用。最弊你想提早赎回？难若登天。呢个世界冇「保证息率」，有的，必定是在本金中抽出填氹，割肉养息，令本金大缩水。另一方面，网上竟有KOL大力踢爆，结果，呢只「固定利息基金」上周宣布冚旗，上咗财经版头条。

资深传媒人 曾智华

