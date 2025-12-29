白银曾冲破84美元创新高 即急插5%后再倒升 分析师警告：正见证一代人的泡沫

受投机性交易和供需结构性失衡等因素推动，白银价格今早（29日）进一步上升，并曾历史性冲破每盎司84美元大关，其后不少交易员获利了结，导致盘中一度「倒跌」逾5%，低见75美元，但低位有支持下，再次「倒升」，暂报约80.44美元，升约1.6%。有分析师更直言，投资者正见证「一代人的泡沫」。事实上，白银今年已累升近180%。

疯狂升势部分源于马斯克言论

据彭博报道，白银周一早段的疯狂升势，部分源于Tesla行政总裁马斯克周末在社交平台X发表的评论。他回应有关白银升势的帖文时称：「这可不好，许多工业制程都需要白银。」该言论一度推升白银市场的狂热。

报道又引述中信建投期货贵金属首席分析师王彦青表示，目前市场的投机气氛非常浓厚，并补充指有关北京收紧出口的讨论毫无根据。

此外，澳洲IG市场分析师Tony Sycamore表示，「毫无疑问，我们正见证白银出现一代人的泡沫。」他指出，新矿开发需时长达10年，而资金正像「飞蛾扑火」般涌入，目前难以预测泡沫何时破灭。

白银供需失衡 现货溢价高达7%

相较于黄金，白银具有许多实用特性，使其成为太阳能板、AI数据中心和电子产品等各种产品的重要成分。Tony Sycamore表示，近期的主导驱动力是白银严重的结构性供需失衡，引发对实物金属的抢购，导致买家愿意为立即交割支付高达7%的溢价。